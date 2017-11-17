Evini yaktığı iddia edilen vatandaşa tepki

Bahçelievler'de, evinde yangın çıkardığı iddia edilen kişiye tepki gösteren mahalleli, şikayetçi olmak için kaymakamın konutuna yürüdü.

YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

Yayla Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın birinci katında oturan T.S'nin (41) dairesinde çıkan yangını gören mahalle bekçisi, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Bu sırada ev sahibi, balkona çıkarak bağırmaya başladı. İtfaiye ekipleri, dumandan etkilenen ev sahibini kurtardı. Ev sahibine, ilk müdahale ambulansta yapıldı.

RAHATSIZLIĞI DAHA ÖNCE BİLDİRİLDİ

Mahalle sakinleri, söndürme çalışmalarının ardından, T.S'nin akli dengesinin yerinde olmadığını, alkol kullandığını ve daha önce de evini yaktığını iddia ederek, rahatsızlıklarını ilgili yerlere daha önce bildirdiklerini söyledi.

Mahalleli, şikayette bulunmak üzere sabaha karşı yanan evin yakınındaki ilçe kaymakamının konutuna yürüdü. Yetkililer, mahalle sakinlerinden gün içinde kaymakamlığa gelmelerini istedi.