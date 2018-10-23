Evinin balkonunda hediyelik eşya yapıyor

Çorum'da Hititlerin kültür ve sanat merkezi Alaca ilçesine bağlı Alacahöyük köyünde işlettiği kahvehaneden emekli olan üç çocuk babası 64 yaşındaki Nihat Kaplan, 5 yıl önce izlediği belgesellerden ahşap figürleryapmayı öğrendi.

Evinin balkonunda oluşturduğu küçük atölyede ahşaptan çeşitli figürler yapmaya başlayan Nihat Kaplan, zamanla kendini geliştirdi.

Kaplan, önce hobi amaçlı yaptığı çeşitli figür ve maketler beğenilince bunları hediyelik eşya olarak satmaya başladı.

YARDIMCISI MENGENE VE TESTERE

Bu konuda hiç eğitim almayan Kaplan, alet olarak da sadece bir mengene ile testere kullanıyor. Nihat Kaplan, emekli olduktan sonra hobi olarak ağaç oymacılığı yapmaya başladığını söyledi.

İzlediği belgesellerde insanların ağaç oymacılığı yapabileceğini gördüğünü dile getiren Kaplan, "Bir mengene ve bir testere ile ağaçlar alıp yapıp bozdum, yapıp bozdum. Sonra yavaş yavaş figürleri ortaya çıkarmaya başladım" dedi.

HAYVAN FİGÜRLERİ YAPIYOR

Çocukluğunda Kars'tan köylerine kağnıların geldiğini, öküzlerin belirli ücret karşılığında tarlalarını sürdüğünü anlatan Nihat Kaplan, "Çocukluğumdan aklımda kalan kağnı ve öküzlerin ağaçtan figürlerini yaparak vakit geçirmeye başladım. Bazen de belgesellerde izlediğim hayvanların figürlerini yapıyorum" dedi.