Evinin balkonundan dereye düşen kişi hayatını kaybetti

Hasankadı beldesi Merkez Mahalesi Altınoğlu Sokakta bulunan evinin balkonuna çıkan zihinsel engelli Turgut Demirel (33), bir anda dengesini kaybederek balkonun altında bulunan dereye düştü.



Bu esnada evde bulunan annesi Vasfiye Demirel, Turgut Demirel’e seslendi.



Oğlundan cevap alamayan Vasfiye Demirel, balkona koşunca oğlunun dereye düştüğünü gördü.



Oğlunun düştüğü yere giden anne, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.



Ekiplerin incelemesinde, Demirel’in yaşamını yitirdiği belirlendi.



Ceset, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Bartın Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.