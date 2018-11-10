Evinin garajını müzeye çevirdi

Türkiye’nin çeşitli illerinden gördüğü ve ilgisini çeken ürünleri aldıktan sonra evinin garajında biriktiren Gözükan, kendisine ait bir müze yaptı. Gözükan, yaklaşık 10 yıldır biriktirdiği ve aralarında 100 yıldan fazla geçmişi olan eşyaları görmek isteyenler için de kapısının her zaman açık olduğunu dile getiriyor.

İki çocuk babası Gözükan, kendisine ait müzeyi görenlerin, heveslenip kurmak istediklerini belirtti. Garajında bulunan yılların birikimi eşyalara baktıkça huzur bulduğunu ifade eden Gözükan, “Emekli olduktan sonra el sanatları ile görsel olarak bazı şeyleri topladım ve buraya birikim yaptım. Bunların yanında böyle oturup bunları seyretmek gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunlara değer veren arkadaşlarımız yanımıza geliyor ve onlar da buradan heveslenip, böyle bir müze kurmak istiyorlar." dedi.

100 YILDAN FAZLA GEÇMİŞİ OLAN ÜRÜNLER VAR

Biriktirdiği eşyaların arasında 100 yıldan fala geçmişi olan ürünlerin de yer aldığına dikkat çeken Gözükan, "Ben bunları 10 yıldır biriktiriyorum. Giresun, Samsun ve Türkiye’nin farklı illerinden dikkatimi çeken ürünleri getirerek, onları burada sergiliyorum. Burada ne ararsan var, saymakla bitmez. Kendi el sanatlarım olarak ise süs olarak kendim yaptığım bastonlar var. Burada 100 seneden fazla geçmişi olan şamdan ve eski telefon gibi ürünler de var.” ifadelerine yer verdi.

"DEVLET KURULUŞLARINA BAĞIŞLAYABİLİRİM"

Seyfettin Gözükan, yılların emeğiyle biriktirdiği eşyaları torunlarına bırakmak istediğini, eğer onlar istemezse bir devlet kuruluşuna bağışlayabileceğini aktardı. Müzeyi görenlerin şaşırıp hayret ettiğini vurgulayan Gözükan, müzesinde 500’den fazla çeşit ürün bulunduğu, insanların bu tür aktivitelere yönlenmesi gerektiğini de aktardı.