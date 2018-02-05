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Evinin kenarındaki boşlukta ölü bulundu

Beyoğlu'nda yaşayan Birol Yılmaz'ın cansız bedeni, evinin kenarındaki boşlukta bulundu. Durumu fark eden komşuları olayı polise bildirdi.

DHA | 05.02.2018 - 13:39..
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Kasımpaşa Küçük Piyale Mahallesi'nde bina kenarındaki 1 metrelik boşlukta Birol Yılmaz'ın hareketsiz yattığını gören komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Yılmazer'in hayatını kaybettiğini belirlerken, olay yerine gelen polis incelemelerde bulundu.

"SABAH ÜST KOMŞUMUZ FARK ETTİ"

Yılmazer'in komşusu "Bildiğimiz bir ağabeyimizdi ölmüş. Gece düşmüş. Kardeşiyle beraber yaşıyordu gece eve gelmeyince aramış ulaşamamışlar. Merak etmişler. Sabah üst komşumuz fark etti." diye konuştu.

Evinin kenarındaki boşlukta ölü bulundu

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Evinin kenarındaki boşlukta ölü bulundu

Evinin kenarındaki boşlukta ölü bulundu

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