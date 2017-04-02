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Evinin önünde 14 yerinden bıçaklandı

Konya'da, evinin bulunduğu binaya girerken bıçakla saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

02.04.2017 - 02:29
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Merkez Karatay ilçesi Mengene Mahallesi Fetih Caddesi'ndeki Alara Sitesi'nde bir kişinin bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri harekete geçti.

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, Murat Baştuğ'un (30) vücudunun 9 yerinden bıçakla yaralandığını belirledi.

Ağır yaralı halde ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Baştuğ, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Evinin önünde 14 yerinden bıçaklandı

Olay yerinde inceleme yapan ve güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri, Murat Baştuğ'un bina girişinde 2 kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını belirledi.

Polisin kaçan şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

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