Evinize aylık 4 bin 479 TL girmiyorsa yoksulsunuz

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara'da hesaplanan gıda enflasyonunun Mayıs'ta bir önceki aya göre yüzde 0.7 arttığını; dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 1529 lira, yoksulluk sınırının ise 4 bin 979 lira olduğunu açıkladı.

"ET FİYATLARI ARTMASA RAKAM DÜŞECEKTİ"

Geçen yıl Mayıs ayında açlık sınırı 1375 lira, yoksulluk sınırı 4 bin 479 lira; bir önceki ay ise açlık sınırı 1518 lira, yoksulluk sınırı 4 bin 945 liraydı. Açıklamada, kıyma ve kuşbaşı et fiyatının Mayıs'ta da artış gösterdiğine dikkat çekilerek, "Et fiyatında görülen artış olmasaydı gıda fiyatlarında bu ay gerileme söz konusu olacaktı." görüşüne yer verildi.

Türk-İş'in derlediği verilere göre geçtiğimiz ay 4.17 olarak hesaplanan ortalama sebze-meyve fiyatı bu ay 3.85'e geriledi.