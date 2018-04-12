Evinizi Feng Shui ile dizayn edin

Öncelikle Feng Shui bir anda mucizeler yaratacak büyülü bir kavram değil unutmayalım. Akla ve mantığa dayanan, yaşadığımız mekanda gözümüzün ve ruh halimizin daha rahat olmasını sağlayan bazı dekorasyon kurallarından ibaret. Evet başlıyoruz...

GEREKSİZ EŞYALARDAN ARININ

Feng Shui'nin en önemli tavsiyesi belki de bu. Kullanmadığınız, bozuk, kırık ya da çalışmayan tüm eşyalarınızdan kurtulun. Kullanılmadığı halde evinizde yer kaplayan eşyalar yeniliği ve yenilenmeyi engelliyor. Eskiye yol verin ki yeniye yer açılsın.

EVİN GİRİŞİ HUZUR VERMELİ

Evin girişi bize ilk izlenimi yaratan alan olduğu için, bu alanın mutlaka temiz ve bakımlı olmasıgerekiyor. İnsanda içeri girme isteği uyandıran bir giriş oluşturmalıyız. Feng Shui'ye göre, giriş kapısının tam karşısında ayna ya da cam olmaması gerekiyor. Kapıya veya kapının kenarına, gelenlerin içeri girmeden önce görecekleri ve olumlu hissedecekleri dekoratif bir şeyler asmalıyız. Kapıdan girer girmez görülebilecek bir yere nazar boncuğu, fil, kuru biber, kuru kabak gibi koruyucu bir tılsım asabilirsiniz. Yemek masası ve yatak odası evin girişinden kesinlikle gözükmemelidir.

OTURMA ODANIZDA UYGUN RENKLER KULLANIN

Oturma odasında çok farklı renkler bir arada olmalı, tek renk ağırlıklı olmamalı. Oturma odasındaki renklerin insanın hayatına renk kattığı düşünülüyor. Feng Shui’ye göre mekanlarınızda beş elementin renkleri bulunmalı. En önemlisi en az bir tane kırmızı nesne bulundurmak (Ateş; kırmızı-turuncu, toprak; kahverengi tonları, tahta; yeşil tonları, su: mavi tonları, metal; gümüş-altın gibi metalik renkler veya direk metalin kendisi).

MUTFAK DERLİ TOPLU OLMALI VE DIŞARIDA BİR GIDA BULUNMALI

Mutfak her zaman temiz ve derli toplu olmalı. Mutfağa bereket getireceği düşünüldüğü için açıkta, mesela masa üstünde veya tezgahta bozulmayacak yiyecekler olması gerekiyor. Bunlar bir kase içinde meyveler, çerez, cam kavanozlarda görünür şekilde kuru gıdalar, tahıllar, turşular vs. olabilir.

YEMEK MASASINA YAKIN AYNA

Feng Shui'ye göre yemek masasının üstüne asılan ayna, masanın bereketini artırıyor. Tıpkı mutfakta olduğu gibi yemek masasının üstüne bir kase meyve veya kuru yemiş koyabilirsiniz. Meyve olarak, Anadolu kültüründe de bereketi artırdığına inanılan nar ve ayva koyabilirsiniz.

KAPILAR VE KLOZET HER ZAMAN KAPALI

Banyoyu da tıpkı mutfak gibi her zaman derli toplu ve temiz tutmalısınız. Banyo kapısı ve klozet kapağı mutlak suretle sürekli kapalı tutulmalıdır, aksi takdirde enerji kaybı olur.