Evlatlık verildiği papazın tacizine uğrayan kadın öldü

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde, 1993 yılında 4 yaşında olan Elena Franci, ailesi tarafından bir papazın bakımına verildi.

EVLATLIĞINI 10 YIL TACİZ ETMENİN CEZASI 2 YIL

Küçük kızı 10 yıl boyunca taciz eden papaz, olayın ortaya çıkmasının ardından 2011 yılında 2 yıl hapis cezası aldı. Cezası bittikten sonra cezaevinden çıkan papaz, Kilise'de en üst kurul olarak bilinen Sen Sinod Meclisi üyelerini birbirine düşüren göreve iade tartışmaları sonucunda meclis tarafından göreve iade edildi.

TACİZCİ PAPAZ GÖREVE İADE EDİLDİ, ELENA ÖLÜ BULUNDU

Yaşadığı tacizler sonucu girdiği bunalım nedeniyle tedavi gören ve birçok ilaç kullandığı belirtilen Elena Franci, geçen hafta Rum Bağımlıları Tedavi ve Rehabilitasyon (KENTHEA) Merkezi'ndeki randevusuna gitmeyince buradaki görevliler, polise haber verdi. Eve giden polis, Elena Franci'yi ölü buldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay, Rum medyasında geniş yankı buldu. Medya, olayı, 'Elena'nın ölümü, kutsal savaş' başlığıyla manşetlere taşıdı. Tacizci papazın tekrar göreve getirilmesi eleştiri konusu oldu. Rum Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.