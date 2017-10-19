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Düğünlerinden 8 gün sonra şehit olan eşinin mezarına gelinliğini serdi

Düğün için aldığı izinden göreve çağrılıp Zap bölgesindeki hain saldırıda şehit olan İlhan Sezer’in eşinin yaşadığı acı yürekleri dağlıyor.

19.10.2017 - 14:44
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Geçtiğimiz pazartesi günü Kuzey Irak Zap bölgesinde PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi ve ardından çıkan çatışmade şehit olan askerlerden, Bolu 2'nci Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş İlhan Sezer'in cenazesi, memleketi Bolu'nun Gerede İlçesi'ne bağlı Nuhören Köyü'nde toprağa verildi.

Düğünlerinden 8 gün sonra şehit olan eşinin mezarına gelinliğini serdi

EŞİNİN KAMUFLAJI İLE KATILDI

İlhan Sezer'in, şehit olmadan 8 gün önce 8 Ekim'de Gerede'de yapılan düğünle evlendiği Derya Sezer, cenaze törenine eşinin komando kamuflajı ve beresiyle katıldı. Cenazede, eşinin tabutu başında, 'Gönlümün efendisi' diyerek ağlayan, askerlerin omzunda cenaze aracına götürülen tabutun peşinden koşan Derya Sezer, düğünde giydiği gelinliği defin işlemi ardından eşinin mezarına serdi. Köyde kayınpederinin evinde taziyeleri kabul eden Derya Sezer'in, sadece eşinin mezarına gitmek için dışarıya çıktığı belirtildi.

Düğünlerinden 8 gün sonra şehit olan eşinin mezarına gelinliğini serdi

EVLENDİKTEN 3 GÜN SONRA GÖREVE GİTTİ

Defnin ardından şehit askerin mezarını ziyaret edenler, Türk bayrağı ile birlikte boylu boyunca mezarın üzerine serilen gelinliği görünce duygulandı. Şehidin eniştesi Hakkı Ertuğran, İlhan Sezer'in evlendikten 3 gün sonra göreve gittiğini söyleyerek, "Gelin çok üzüldü giderken. Üzülse de yapacak bir şey yok. Bolu’da görevliydi ama sürekli oraya gönderiyorlardı. Düğünden sonra da hemen göreve gönderdiler. Hemen gitti. 'Allah’ın izniyle vatanımızı koruyacağız.' dedi. Şehit oldu geldi. Düğününde çok mutluydu." dedi.

Düğünlerinden 8 gün sonra şehit olan eşinin mezarına gelinliğini serdi

"DÜN 6 KEZ EŞİNİN MEZARIN GİTTİ"

Hala Huriye Ertuğran ise gelinleri Derya Sezer'in dün 6 kez eşinin mezarına gittiğini anlatarak, "Sürekli, 'Beni de gömün yanına' diye ağlıyor. Defnedildikten sonraki akşam gelinliğini de gelmiş koymuş mezarına" diye konuştu.

Düğünlerinden 8 gün sonra şehit olan eşinin mezarına gelinliğini serdi

DÜĞÜN İÇİN 28 GÜN İZİN ALMIŞ AMA GERİ ÇAĞRILMIŞ

Baba İsmail Sezer de düğün için oğlunun 28 gün izin alıp geldiğini söyleyerek, "Genellikle doğuya göreve gidiyordu. Düğünden hemen sonra da göreve gitti. Düğün için izin alıp gelmişti 28 gün. Sonra izini iptal oldu, geri çağırdılar. Evlendikten 3 gün sonra tekrar geri gitti." dedi.
Anne Azime Sezer de ayakta durmaya çalıştıklarını söyledi.

Düğünlerinden 8 gün sonra şehit olan eşinin mezarına gelinliğini serdi

Düğünlerinden 8 gün sonra şehit olan eşinin mezarına gelinliğini serdi

Düğünlerinden 8 gün sonra şehit olan eşinin mezarına gelinliğini serdi

Düğünlerinden 8 gün sonra şehit olan eşinin mezarına gelinliğini serdi

Düğünlerinden 8 gün sonra şehit olan eşinin mezarına gelinliğini serdi

Düğünlerinden 8 gün sonra şehit olan eşinin mezarına gelinliğini serdi

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