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Evlendikten bir gün sonra kaybolan şahsın cesedi bulundu

Kütahya'da evlendikten bir hafta sonra kaybolan Metin Efe, bir hafta sonra arkadaşının evinin arka bahçesinde ölü bulundu.

DHA | 24.04.2018 - 02:25..
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Mecidiye Mahallesi Behti Sokakta meydana gelen olayda, yakındaki bir inşaata çalışan işçiler, altı bodrum olan tek katlı evin arka bahçesinde yerde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu görünce durumu evin sahibi Güngör Yavuz'a bildirdi.

Evlendikten bir gün sonra kaybolan şahsın cesedi bulundu

ARKADAŞININ BAHÇESİNDE ÖLÜ BULUNDU

Güngör Yavuz, evin arka bahçesine gittiğinde yerde hareketsiz yatan kişinin bir hafta önce kendisini ziyarete gelen ve kendisi evde yokken bir gece evinde kalan arkadaşı Metin Efe(61) olduğunu gördü. Durumun 112 acil servise bildirilmesinin ardından gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Metin Efe'nin ölmüş olduğu belirlendi.

Evlendikten bir gün sonra kaybolan şahsın cesedi bulundu

Metin Efe'nin cenazesi otopsi için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evlendikten bir gün sonra kaybolan şahsın cesedi bulundu

İşçi emeklisi olan Metin Efe'nin bir hafta önce kendisinden 31 yaş küçük olan Elif Efe ile nikah kıydığı, ertesi gün ise ortadan kaybolduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.



Evlendikten bir gün sonra kaybolan şahsın cesedi bulundu

Evlendikten bir gün sonra kaybolan şahsın cesedi bulundu

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