Evlendikten sonra yurt dışına seyahat

Aybüke SENGİR / [email protected]

Balayını yurt dışında geçirecekler, şimdi pasaportlar değişiyor mu, soyadı değişikliği ne olacak, gerekli belgeler neler gibi bir sürü soru kafanızı kurcalamaya başlayacak. Balayı turundan önce çözmeniz gereken devlet meseleleri var!

Düğün dönemi başladı... Bu sürecin tüm yorgunluğunu, stresini atmak için balayı gününü 4 gözle bekliyorsunuz, ancak dikkat etmeniz gereken bir süreç var. Öncelikle iyi haberi vermek istiyorum; evlendikten sonra yurt dışına eski pasaportunuzla gidebiliyorsunuz, ancak ya eşinizin soyadını direkt alacaksınız ya da kendi soyadınızla birlikte kullanacaksınız. Adınızda bir harf bile değişse tüm bu prosedürleri tek tek halletmeniz gerekiyor.

İSİMLERİN BİREBİR OLMASI ŞART

Seyahatinizde önemli olan pasaport, kimlik ve bilette yazan isimlerin birebir aynı olması. Pasaport kontrolündeki kişi sizin tüm sicilinizi gördüğü için aslında sizin yeni soyadınızı da görüyor. O yüzden evlilik cüzdanınızı görmeden uçmanıza engel olabilir. Mutlaka evlilik cüzdanınızı tüm yenilemelerinizi yapana kadar yanınızda taşıyın.

CEZASI DA VAR

Yasada evlendikten sonra 1 ay içerisinde kimlik kartını yenilemenin zorunlu olduğu yazıyor. Hatta çoğu yerde uzun süre geciktirdiğinde cezai işlem yapıldığı da yazıyor. Devletimiz bakın bu konu hakkında ne söylüyor:

‘’403 Sayılı Vatandaşlık Kanununda kimlik belgesi olarak pasaport da sayılmaktadır. Buna göre vatandaşlarımızın hamili oldukları pasaportlarının güncel nüfus cüzdanı ile aynı bilgileri taşıması gerekmektedir. Bu sebeple pasaportlarda yer alan kimlik bilgilerinden herhangi birisinin değişmesi halinde pasaportların yenilenmesi gerekmekte, pasaport yenilenmesi halinde pasaport seri numarası da değişmektedir. Ayrıca, süresi bulunan pasaport yenilemelerinde sadece pasaport cüzdan bedelinin yatırılması yeterlidir.’’

KİMLİK YENİLEME

Yurt dışı balayınızdan önce, hemen en yakın nüfus müdürlüğüne gidiyorsunuz, öncesinde internetten randevu alıp gitmenizde fayda var. 2018 yılı için yeni kimlik ücreti 18,50 TL, yenileme için de aynı ücret geçerli. İki adet fotoğraf ve eski kimliğinizin yanınızda olması gerekiyor. Evlilik cüzdanınızı da yanınıza alın. Yeni kimliğiniz 1 hafta içinde adresinize kargolanıyor.

PASAPORT YENİLEME

Gelelim pasaport yenilemeye... Burada yine hanımları zorlayacak bir durum var. Pasaportunda kızlık soyadı olan kadınların vize başvurularını bazı ülkeler evlilik cüzdanı ile kabul ederken (mesela Amerika ), bazı ülkeler kabul etmiyor (mesela Almanya). Bu nedenle eğer eski pasaportunuzla vize başvurusu yapacaksanız önceden mutlaka konsolosluğu arayıp teyit etmenizde fayda var. Başvuru evrakları listesini mutlaka iyice okuyun. Kalın harflerle ''evlilik nedeniyle soyadı değişikliği olanların eski pasaportu kesinlikle kabul edilmiyor, mutlaka yenilenmeli'' yazıyorsa, dikkat...

DEFTER BEDEL ÜCRETİ ÖDÜYORSUNUZ

Evet, sıra geldi pasaport yenileme sürecine; 2 Nisan 2018 'den itibaren geçerli yeni uygulama ile birlikte artık pasaport randevuları Nüfus Müdürlükleri üzerinden alınıyor. T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Randevu Sistemi üzerinden randevu alabiliyorsunuz. Pasaport yenileme için sadece defter bedeli alınıyor. 2018 yılında defter bedeli ücreti 108 TL. Değiştirdiğiniz yeni kimliğinizin aslı, 2 adet biyometrik fotoğraf ve pasaport cüzdan bedelinin anlaşmalı bankalar veya maliye veznelerine yatırıldığına dair dekontun yanınızda olması da gerekiyor. 1 hafta içinde de yeni pasaportunuz elinizde. Eski pasaportunuzda geçerli vizeniz varsa eskisini saklamaya pasaportunuzu da saklamaya devam edin.

UÇAK BİLETLERİNDEKİ İSİMLERİ YENİLEME

Uçak bileti de konusu da biraz sıkıntılı. Önceden aldıysanız biletinizi mutlaka, aynı tarihlere ücretsiz rezervasyon yapıp teslim etmeniz gerekiyor. Bu sürecin işlemi ile üyelik bilgilerini güncelleme işlemi aynı şekilde ve aynı link üzerinden oluyor. Biletinizi aldığınız hava yolu firmasının web sitesi üzerinden bilet numaranızı, yeni kimliğinizin fotoğrafını ve evlilik cüzdanınızın fotoğrafını yükleyip biletinizin isim değişikliği için geri bildirim formu oluşturacaksınız. Bu da en geç 1 hafta içerisinde gerçekleşiyor.