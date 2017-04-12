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Evlendirme vaadiyle 8 kişiyi dolandırdı

8 kişiden evlendirme vaadiyle toplam 53 bin lira toplayan dolandırıcı, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Adam mı öldürdük" dedi.

12.04.2017 - 16:43
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Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne başvurup, evlilik vaadiyle dolandırıldıklarını belirten vatandaşların şikayetlerini değerlendiren ekipler, dolandırıcılık yapanın T.Y. olduğunu belirleyip peşine düştü.

KIZ KARDEŞİ YA DA BALDIZININ FOTOĞRAFLARINI GÖSTERDİ

Yapılan operasyonda evinde yakalanan T.Y., gözaltına alındı. T.Y.'nin belli bir yaşın üzerinde uzun zamandır yalnız yaşayan ve ekonomik durumu iyi olan erkeklerle irtibata geçtiği, yanında bulunan kız kardeşi veya baldızının fotoğrafını gösterip, evlendirmeyi vadettiği belirlendi.

Evlendirme vaadiyle 8 kişiyi dolandırdı

8 KİŞİDEN 53 BİN TL

T.Y.'nin bu yolla, evlilik öncesi bazı borçların ödenmesi gerektiğini belirttiği 8 kişinin toplam 53 bin TL parasını dolandırdığı, başka dolandırıcılık suçlarından da arandığı tespit edildi.

KÜSTAH SÖZLER: ADAM MI ÖLDÜRDÜK

Emniyette işlemleri tamamlanan T.Y., hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. T.Y. ekip otosuna bindirilirken, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Adam mı öldürdük" dedi.

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