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Evlenen gazeteciye klavye taktılar

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki düğünde, gazetecilik yapan damada meslektaşları, takı yerine klavye ve fotoğraf makinesi taktı.

AA | 25.12.2017 - 02:02..
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Sanayi Sitesi Kooperatif Salonu'nda Veysel Karahan ile Figen Kesmez'in düğününde takı merasimine geçildiği sırada damada meslektaşları tarafından takı yerine klavye ve fotoğraf makinesi takıldı.

Evlenen gazeteciye klavye taktılar

"MONİTÖR DE TAKMALIYDILAR"

Yaşadıklarının unutulmaz bir anı olacağını belirten Karahan, "Sanırım benim klavye tutkunu olduğumu da bildiklerinden böyle yaptılar. İlginç ama sevindim. Artık altın takmamak için mi böyle yaptılar bilemiyorum." dedi.

Gelin Kesmez ise yaşanan olay karşısında şaşırdığını aktararak, "Bence klavye az bile. Böyle gece gündüz çalışan birine monitör de takmalıydılar." diye konuştu.

Evlenen gazeteciye klavye taktılar

Evlenen gazeteciye klavye taktılar

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