Evlenme teklifinde yeni moda: Kum üzerine yazı

Sosyal medyada unutulmaz evlenme teklifi fotoğrafları için kumun üzerine şekil çizerek yazı yazabilen otomatik bir kum yazıcısı geliştirildi.

GEÇMİŞ TEKNOLOJİNDEN ESİNLENİLDİ

Kum yazıcısı, 80'li ve 90'lı yıllarda ev yazıcılarının ayırt edici özelliği olan klasik nokta vuruşlu yazıcılardan esinlenerek geliştirilen teknikleri kullanıyor.

Büyük boyutlu yazıcı başlığı, yazıcının tamamını sahil boyunca yavaşça hareket ettiren tekerlek takımları arasında ileri ve geri hareket ederek şeklin ortaya çıkmasını sağlıyor.

ELLE YAZMAKTAN HIZLI

Biraz yavaş olan bu süreç özellikle hızlı lazer yazıcılara alışmış olanları, hayal kırıklığına uğratsa da kumun üzerine elle yazı yazmaktan daha kolay bir yöntem olduğunu söylemek yanlış olmaz.