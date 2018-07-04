taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.245
USD
4,6771
EURO
5,4499
ALTIN
188,86
PETR
77,8700

Evlenme teklifinde yeni moda: Kum üzerine yazı

Çiftler için en heyecanlı anlardan biri de evlenme teklifi. Bu alanda çalışan bir girişimci geliştirdiği makineyle kum üzerine yazı yazarak evlenme teklifi edilmesini sağlıyor.

DHA | 04.07.2018 - 17:29..
  1. Haberler
  2. Yaşam

Sosyal medyada unutulmaz evlenme teklifi fotoğrafları için kumun üzerine şekil çizerek yazı yazabilen otomatik bir kum yazıcısı geliştirildi.

GEÇMİŞ TEKNOLOJİNDEN ESİNLENİLDİ

Kum yazıcısı, 80'li ve 90'lı yıllarda ev yazıcılarının ayırt edici özelliği olan klasik nokta vuruşlu yazıcılardan esinlenerek geliştirilen teknikleri kullanıyor.

Büyük boyutlu yazıcı başlığı, yazıcının tamamını sahil boyunca yavaşça hareket ettiren tekerlek takımları arasında ileri ve geri hareket ederek şeklin ortaya çıkmasını sağlıyor.

Evlenme teklifinde yeni moda: Kum üzerine yazı

ELLE YAZMAKTAN HIZLI

Biraz yavaş olan bu süreç özellikle hızlı lazer yazıcılara alışmış olanları, hayal kırıklığına uğratsa da kumun üzerine elle yazı yazmaktan daha kolay bir yöntem olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kenan Sofuoğlu milletvekili kaydını yaptırdı

Kenan Sofuoğlu milletvekili kaydını yaptırdı

436
Küçük Eylül'ün davasında tutuklama kararı

Küçük Eylül'ün davasında tutuklama kararı

58
İşe yaramayan Adil Seçim Sistemi binlerce liraya mal oldu

İşe yaramayan Adil Seçim Sistemi binlerce liraya mal oldu

245
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idam yanıtı: Yavaş yavaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idam yanıtı: Yavaş yavaş

216
Yeni KHK yayınlandı

Yeni KHK yayınlandı

60
Berna Laçin'in Medine paylaşımları kızdırdı

Berna Laçin'in Medine paylaşımları kızdırdı

397
Beren Saat: Eşitliği tadacağımızı umuyorum

Beren Saat: Eşitliği tadacağımızı umuyorum

271
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM