Evlenme vaadiyle 81 yaşındaki adamı dolandırdılar

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Akbayır Mahallesi'nde yaşayan ve 8 yıl önce eşini kaybeden 10 çocuk babası Mehmet Ali Tel, bir arkadaşının vasıtasıyla Pazarcık ilçesinden bir kadınla tanıştırıldı.

İMAM NİKAHI KIYDI

Ardından Tel, kadına imam nikahı kıydı. Daha sonra Tel de yaptıklarından dolayı aracılık eden arkadaşına 500 lira verdi, nikahı kıyılan kadının kardeşine de bin lira değerinde altın yüzük aldı.

15 BİN LİRALIK ALTINI ALIP KAÇTI

Daha sonra Tel, kendisini "Emine" olarak tanıtan kadına da 15 bin liralık altın aldı. Kuyumcudan çıktıktan sonra arkadaşının aracının arızalanmasını bahane ederek kadının kayıplara karışması üzerine Tel, dolandırıldığını anlayarak polis merkezine gidip şüphelilerden şikayetçi oldu.

Tel, yaptığı açıklamada, 8 yıl önce eşini kaybettiğini, yalnız yaşamak istemediği için de evlilik hayali kurduğunu söyledi. Evlilik vaadiyle dolandırıldığını belirten Tel, arkadaşı ve kadınlar hakkında şikayetçi olduğunu ifade etti.