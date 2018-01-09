Evlenme ve boşanma oranları arttı

Ajans Press, 2017 yılının toplumsal değişiklik raporunu inceledi. Ajans Press’in İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün yanı sıra medyada yer alan haberlerden elde ettiği bilgilere göre, geçtiğimiz yıl 603 bin 976 bin kişi evlenirken, 136 bin 808 kişi boşandı.

2016 yılı raporlarına bakıldığında ise evlenen kişi sayısı 594 bin 493 kişi iken boşanan çiftlerin sayısının 126 bin 164 olduğu görüldü.

DOĞUM VE ÖLÜM SAYISI

2017 yılının doğum sayıları incelendiğinde,1 milyon 341 bin 831 kişinin hayata gözlerini açtığı görülürken, 447 bin 342 kişinin öldüğü açıklandı.

TÜRKİYE'NİN NÜFUSU ARTTI

Türkiye’nin güncel nüfusu 2015 yılında 78 milyon 741 bin 53 kişiyken, bu rakam 2016 yılında 79 milyon 814 bin 871, 2017 verilerine göre ise 82 milyon 835 bin 90 kişiye ulaştı. 2015 yılında yüzde 13,4 olan nüfus artış hızı, 2016 yılında yüzde 13,5 olarak kayıtlara geçti.