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Evlenmek için PTT'yi soydu

Kocaeli'nde PTT şubesini giren 2 hırsız bin 500 TL çaldı.

15.11.2017 - 15:22
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, PTT şubesini soyan 2 şüpheli, jandarmanın operasyonu ile yakalandı. B.B. evlenecek olması nedeniyle PTT şubesini soyduğunu söyledi.

GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ

10 Ekim'de Kandıra Kefken'de, gece PTT şubesine giren 2 hırsız, şubede bulunan bin 500 TL'yi çaldı. Jandarma, PTT şubesini soyan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, önce hırsızların kullandığı aracın plakasını, daha sonra ise kimliklerini tespit etti.

Evlenmek için PTT'yi soydu

'EVLENMEK İÇİN PARAYA İHTİYACIM VARDI' DEDİ

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Sakarya Karasu'da düzenlenen operasyonla B.B. ve A.A'yı yakalayarak gözaltına alındı. 2 kişi Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

B.B. evlenmek için paraya ihtiyacı olduğunu, bu nedenle PTT şubesini soyduğunu söyledi. 2 kişi adliyeye sevk edilirken, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

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