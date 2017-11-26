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Cinayet sanığı: Silah kendiliğinden ateş aldı

Antalya'da evlenmek istediği kızı öldüren sanık "Sonuna kadar hatalıyım." dedi.

DHA | 26.11.2017 - 11:12..
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Antalya'nın Serik ilçesinde, Kayaburnu Mahallesi'nde, geçen yılın Eylül ayında evlenmek istediği; ancak ailesinin vermediğini iddia ettiği Kadriye Polat'ın evine tabancayla giderek, Polat'ı öldürdüğü, annesi Nesrin ve babası Mehmet Polat'ı ise ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Şahin Karakaya'nın yargılandığı davaya devam edildi.

Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Şahin Karakaya tutuklu bulunduğu Antalya Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, Kadriye Polat'ın anne ve babası, katılmadı.

Cinayet sanığı: Silah kendiliğinden ateş aldı

AİLEYİ SUÇLADI

Duruşmada ifade veren Karakaya, Polat'ın ailesini suçladı. Askere gitmeden önce Polat'ın kardeşi Kader'i, Ömer adlı bir kişinin kaçırdığını, Polat'ın ailesinin kendisinden Ömer'i öldürmesini istediğini iddia etti. Karakaya, "Ömer, Kader'i kaçırdıktan sonra anne ve babası benden yardım istedi. Bana silah verip, Ömer'i öldürtmeye çalıştılar. Ben, Ömer'le 2 defa konuştum. Ömer, bu konuşmaların birinde beni silahla kovaladı." dedi.

Cinayet sanığı: Silah kendiliğinden ateş aldı

"SONUNA KADAR HATALIYIM"

Ömer'i öldürmediği için Polat'ın ailesinin kendisine husumet beslediğini ve Polat ile görüşmesine izin vermediğini öne süren Karakaya, bir defa Polat ile telefonla konuşurken, babasının duyduğunu ve kendisi hakkında sinkaflı sözler sarf ettiğini söyledi. Karakaya, "Askerden gelince Kadriye ile kaçmak için anlaştık. Evlerine gidince babası beni gördü, bağırdı. Elinde tüfekle geldi. Elimdeki silah kendiliğinden ateş aldı. Sonuna kadar pişmanım, sonuna kadar hatalıyım" diye konuştu.

Cinayet sanığı: Silah kendiliğinden ateş aldı

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmada sanık avukatı Yusuf Top, sanığın akıl sağlığının yerinde olup, olmadığının tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesini istedi.

Mahkeme, 'kasten öldürme', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından yargılanan Şahin Karakaya'nın tutukluluk halinin devamına, sanığın akıl sağlığının yerinde olup, olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

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