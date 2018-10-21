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Evlenmek üzere olduğu kadını başka biriyle gördü: 1 ölü

Afyonkarahisar’da evlenmek üzere olduğu kadını başka biriyle gören kişi, cinnet geçirerek iki kişiyi bıçakladı. Bıçaklanan kadın hayatını kaybederken, yanındaki adamın ise durumu ciddiyetini koruyor.

İHA | 21.10.2018 - 20:28..
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Bayram A., evlenmek üzere olduğu Şevval S.’yi, Ali İhsan D. ile birlikte görünce cinnet geçirdi.

Bir süre ikili ile tartışan Bayram A., yanından bulunan bıçakla evlenmek üzere öldüğü Şevval S. ile Ali İhsan D.’yı üç yerinden bıçakladı.

Olay sonrası gelen 112 Acil Servis Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesine kaldırıldı. Şevval S.’nin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği, Ali İhsan D.’nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın faili Bayram A.’nın ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Evlenmek üzere olduğu kadını başka biriyle gördü: 1 ölü

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