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Evlenmeyi planladığı kadın yüzünden 20 bin lirasından oldu

Hatay'da, bir taksici vasıtasıyla tanıştığı Meryem isimli kadın tarafından evlilik vaadiyle kandırılan Mustafa Karan şikayetçi oldu.

13.11.2017 - 15:48
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Burdur'un Yeşilova ilçesinde asgari ücretle mermer işçisi olarak çalışan Mustafa Karan, 2013 yılında kısa süreli evliliğin ardından boşandı. Yeni bir evlilik yapmak isteyen Mustafa Karan, Hatay'daki asker arkadaşını ziyarete gittiğinde bindiği taksinin şoförü vasıtasıyla geçen 19 Mayıs'ta Meryem adlı bir kadınla tanıştı. Annesini de yanına alıp Hatay'a giden Mustafa Karan, daha önce hiç evlilik yapmadığını söyleyen Meryem ve ailesiyle görüşüp anlaştı.

Evlenmeyi planladığı kadın yüzünden 20 bin lirasından oldu

CENAZEMİZ  VAR DİYEREK GİTTİLER

Daha sonra Meryem, annesi olduğunu söyleyen kadın ve akrabalarıyla Mustafa Karan'ın yaşadığı yeri görmek bahanesiyle Yeşilova'ya geldi. Kadın ile evlenmeye karar veren Mustafa Karan, Hatay'dan geldikleri taksiye 3 bin TL, kadının annesine 'süt parası' adı altında 6 bin TL verirken, kadına aldığı 2 bilezik ve cep telefonu dahil toplam 20 bin TL harcama yaptı.

Mustafa Karan'ın bir gece evlerinde ağırladığı sözde evleneceği kadın ve ailesi, ertesi gün cenazeleri olduğu gerekçesiyle evden ayrıldı. Karan, aileden bir daha haber alamadı. Bir süre gelirler umuduyla bekleyen Mustafa Karan, dolandırıldığını anlayınca polise şikayette bulundu. Ancak bugüne kadar yapılan çalışmalardan herhangi bir sonuç elde edilemedi.

Evlenmeyi planladığı kadın yüzünden 20 bin lirasından oldu

"ANNESİNE 6 BİNLİRA SÜT PARASI VERDİM"

Evlilik vaadiyle 20 bin lira dolandırıldığını iddia eden Mustafa Karan, "2013 yılında boşandım. Hatay'daki asker arkadaşım 'sana eş buldum' dedi ve Hatay'ın Belen İlçesi'ne gittik. Daha sonra adını Meryem diye bildiğim 28 yaşındaki birisiyle tanıştırdılar. Soyadını bilmiyorum. Annesine 6 bin lira süt parası verdim. Annesi ve ağabeyiyle Yeşilova'ya geldiler. Kendilerine kıyafet, ziynet eşyası ve cep telefonu aldırdılar. Bir gece bizde kaldıktan sonra ertesi gün 'Dayımın oğlu ölmüş, cenazeye gidiyoruz' diyerek gittiler. Toplam 20 bin lira dolandırıldım." dedi.

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