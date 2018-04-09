taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.140
USD
4,0588
EURO
5,0001
ALTIN
173,88
PETR
68,1500

Evleri 2. kez yanan Vanlı aile sokakta kaldı

Van Muradiye'de evleri ikinci defa yanan 6 kişilik Tanrıkulu ailesi sokakta kaldı.

İHA | 09.04.2018 - 17:11..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

İlçenin Yenişehir Mahallesi’nde kirada oturan Tanrıkulu ailesinin evi, iddiaya göre yanan sobanın patlaması sonucu yandı.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Üç itfaiye aracının müdahale ettiği yangın güçlükle söndürülürken, ev ise tamamen kullanılamaz hale geldi.

Evleri 2. kez yanan Vanlı aile sokakta kaldı

"SOKAKTA KALDIK"

Vedat Tanrıkulu’nin annesi Gülten Tanrıkulu, kirada kaldıklarını belirterek, “Oğlum, çocuklarını, eşini ve beni evde bırakarak İstanbul’a çalışmaya gitti. Gelinim, 10 günlük bebeğin banyosunu yapmak için yaktığı sobanın patlaması sonucu evde yangın çıktı. Biz can havliyle dışarı kaçtık. Gelinim 10 gün önce doğum yaptığı için ben yanında kalıyordum. Biri 10 aylık bebek 6 nüfus sokakta kaldık.” dedi.

Evleri 2. kez yanan Vanlı aile sokakta kaldı



"SOKAKTA KALDIK"

Baba Vedat Tanrıkulu’nin annesi Gülten Tanrıkulu, kirada kaldıklarını belirterek, “Oğlum, çocuklarını, eşini ve beni evde bırakarak İstanbul’a çalışmaya gitti. Gelinim, 10 günlük bebeğin banyosunu yapmak için yaktığı sobanın patlaması sonucu evde yangın çıktı. Biz can havliyle dışarı kaçtık. Gelinim 10 gün önce doğum yaptığı için ben yanında kalıyordum. Biri 10 aylık bebek 6 nüfus sokakta kaldık.” dedi.

Evleri 2. kez yanan Vanlı aile sokakta kaldı



Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kamyonla çarpışan aile hekimi hayatını kaybetti
Antalya Akseki'de kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada Konya'da aile hekimliği yapan 56 yaşındaki Kemalettin Şahin hayatını kaybetti.
Seyir halindeki alev alev yandı
Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bir akaryakıt istasyonuna yakın bir noktada, seyir halindeki hafif ticari araç henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.
Pompalı tüfekle poz verirken arkadaşını öldürdü
Erzurum'da, evde bulunan pompalı av tüfeğiyle poz verirken yanlışlıkla tetiğe dokunan Haluk K., yakın arkadaşı Zafer Polat'ı göğsünden vurdu. Polat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Köpeğe tecavüz eden adam: Eşimin ölüm acısını dindirdim
İngiltere'de yaşayan Nick Tyson, köpek ile ilişkiye girip o anları videoya kaydetti, polise "Eşimin ölümünün acısını dindirmeye çalışıyordum" dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Savaş isteyen Yunan Bakan'a ekonomi hatırlatıldı

Savaş isteyen Yunan Bakan'a ekonomi hatırlatıldı

181
TPAO, Diyarbakır ve Adıyaman'da petrol arayacak

TPAO, Diyarbakır ve Adıyaman'da petrol arayacak

103
Türkiye-Rusya-İran arasında milli parayla ticaret dönemi

Türkiye-Rusya-İran arasında milli parayla ticaret dönemi

65
Aydın Doğan, Hürriyet binasını terk etti

Aydın Doğan, Hürriyet binasını terk etti

93
Duran Kalkan'ın özel hemşiresi öldürüldü

Duran Kalkan'ın özel hemşiresi öldürüldü

55
PKK'lı teröristler hayvanlara da zulmediyor

PKK'lı teröristler hayvanlara da zulmediyor

49
Fransa'da havaalanı protestosu

Fransa'da havaalanı protestosu

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM