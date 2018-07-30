Evlerinin yanışını simit yiyerek izlediler

Çarşıbaşı Mahallesi, Afyon Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın Suriyeli bir ailenin kaldığı en üst katında, bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı.

Anne Nur Taba ile 4 ve 5 yaşlarındaki iki çocuğu panikle dışarıya çıktı.

BİR SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

Dumanları gören çevredekiler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Sivas Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Dumandan etkilenen anne Nur Taba, olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi.

YANGINI SİMİT YİYEREK İZLEDİLER

Yangından yara almadan kurtulan ve isimleri öğrenilemeyen iki Suriyeli çocuğa ise çevredeki vatandaşlar simit ve su vererek ilgi gösterdi.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.