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Evlilik Alişan ile Buse Varol'a yaradı

Evlendikten sonra takipçilerini de arttıran Buse Varol ve Alişan çiftine reklam teklifleri gelmeye başladı.

Haber Merkezi | 11.06.2018 - 10:07..
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Alişan ve Buse Varol 6 Mayıs'ta dünya evine girdi. Hemen her masadan düğün hediyesi olarak altın alan çifte tören boyunca üç kilo altın takıldığı öğrenildi. Bu altının toplam değeri 540 bin lirayı buluyor.

700 BİN TL'LİK REKLAM ANLAŞMASI

Alişan evlendikten sonra verdiği bir röportajda popülerliğinin arttığını ve hem kendisinin hem de eşinin düğünden sonra bir sürü takipçi kazandığını belirtmişti. Evlendikten sonra popülerliklerini hemen paraya çeviren çiftin, 1 yılı kapsayan 3 reklamlık anlaşma karşılığı 700 bin TL aldığı öğrenildi.

Evlilik Alişan ile Buse Varol'a yaradı

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