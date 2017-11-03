Evlilik dışı cinsel ilişkiyi konuşan sunucuya hapis

Mısır'da Al-Nahar TV adlı televizyon kanalında program yapan Doaa Salah adlı sunucu, izleyicilere evlenmeden önce cinsel birliktelik düşünüp düşünmediklerini sordu. Öte yandan Salah, çocuk yapmak isteyen kadınların bir erkekle kısa süreli evlenip hamile kaldıktan sonra boşanabileceğini söyledi.

"Toplum ahlakına zarar vermek" suçundan hüküm giyen Salah'ın 10 bin Mısır poundu (yaklaşık 2170 TL) da para cezası ve 3 yıl hapse çarptırıldı.

EKRANDAN 3 AY UZAKLAŞTIRILLMIŞTI

Programın ardından 3 ay boyunca sunuculuktan uzaklaştırılan Salah'a bu nedenle dava açıldı. Salah, programında kadınların kısa süreli evlilik yapıp kendisini hamile bırakmasını kabul etmesi için erkeklere para ödeyebileceğini söylemiş ve Batı ülkelerinde kullanılan fakat Mısır'da kabul görmeyen sperm bağışı uygulamasından bahsetmişti.

Salah'ın davayı temyize götürme hakkı bulunuyor.