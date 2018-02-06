Evlilik rekoru kıran ünlü kadınlar

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Gönül Yazar (6)

Sevilen sanatçı 1954'te 14 yaşında yaşını mahkemeyle 18'e yükseltti ve 32 yaşındaki Necdet Yazar'la evlendi. Yazar'ın kendisinden 27 yaş büyük ikinci eşi ise Bedii Çapa oldu. yazar 1963'te bebek yüzlü jön Özden Çelik'e aşık oldu ve üçüncü evliliğini yaptı. Sanatçı daha sonra Galatasaray'ın ünlü futbolcusu Metin Oktay ' la 1964'te evlendi. 'Taş Bebek' 1972'de işadamı Ercan Akın ile gizlice evlenerek herkesi şaşırttı ve sonra yine boşandı. Yazar 1979'da ise kendisinden yaşça çok küçük olan Sinan Birsel ile yeni bir evlilik yaptı. Bu evlilik ise bir yıl sürdü. Son evliliği ise 1997'de Fahrettin Akçınar ile oldu. çift, 7 ay sonra boşandı.