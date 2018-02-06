Evlilik rekoru kıran ünlü kadınlar

-
1 / 10
Gönül Yazar (6)
Sevilen sanatçı 1954'te 14 yaşında yaşını mahkemeyle 18'e yükseltti ve 32 yaşındaki Necdet Yazar'la evlendi. Yazar'ın kendisinden 27 yaş büyük ikinci eşi ise Bedii Çapa oldu. yazar 1963'te bebek yüzlü jön Özden Çelik'e aşık oldu ve üçüncü evliliğini yaptı. Sanatçı daha sonra Galatasaray'ın ünlü futbolcusu Metin Oktay ' la 1964'te evlendi. 'Taş Bebek' 1972'de işadamı Ercan Akın ile gizlice evlenerek herkesi şaşırttı ve sonra yine boşandı. Yazar 1979'da ise kendisinden yaşça çok küçük olan Sinan Birsel ile yeni bir evlilik yaptı. Bu evlilik ise bir yıl sürdü. Son evliliği ise 1997'de Fahrettin Akçınar ile oldu. çift, 7 ay sonra boşandı.
-
2 / 10
Seda Sayan (6)
Seda Sayan’ın ilk kocası, Sarıyerli futbolcu Rıdvan Kılıç. 1987'de evlendiler. 6 ay sonra ayrıldılar. Sayan, ikinci evliliğini yine futbolcu olan Sinan Engin'le 1990'da yaptı. 1 yıl içinde oğlu Oğulcan dünyaya geldi, 5 yıl içinde boşandılar. Üçüncü evliliğini 1998’de Soner Yapcacık'la yaptı. Kısa süre sonra bu evliliğine de noktayı koyan sayan, dördüncü kez nikah masasına işadamı Tuncay Kıratlı ile oturdu. 7 ay sonra bu ilişkisini de bitiren sanatçı, beşinci kez Gökhan Şükür'le evlendi. İkili çabuk ayrıldı. Seda Sayan son evliliğini ise Onur Şan ile yaptı.
-
3 / 10
Esra Akkaya (5)
Güzel oyuncu ilk evliliğini Arda isminde bir doktorla yaptı. Daha sonra tiyatrocu Yetkin Dikiciler'le hayatını birleştirdi. Üçüncü evliliğiyse öğretim görevlisi Fırat bey'le oldu. Bu boşanmanın ardından Akkaya, dördüncü eşi Kudret Sabancı'yla nikah masasına oturdu. Sabancı'nın kendisini oyuncu Sanem Çelik'le aldattığını öğrenen Akkaya boşandı. Oyuncu 5'inci evliliğini Harun Uygural ile geçen yıl yaptı.
-
4 / 10
Sezen Aksu (4)
İlk evliliğini Hasan Yüksektepe ile yaptı. Daha sonra Engin Aksu ile nikah masasına oturdu. Şöhrete ilk adım attığı günlerde yapılan bu evlilik de fazla uzun sürmez. 'Minik Serçe' üçüncü evliliğini 1980'de Sinan Özer'le gerçekleştirdi. Bir yıl sonra da, bu evliliğin meyvesi olan Mithatcan doğdu ama kendisine oğul verdiği bu evliliği de 3 yıl sürdü. Sezen son kez 1993'te gazeteci Ahmet Utlu'yla evlendi. Ancak kısa bir süre sonra ondan da ayrıldı.
-
5 / 10
Jennifer Lopez (3)
Sıcak tavırları ile erkeklerin bakışlarını üzerinde toplayan latin güzel, ilk evliliğini 1997 senesinde 28 yaşında gerçekleştirmiş. Saman alevi kadar kısa süren bu beraberliğin ardından, yeniden denemeye karar vermiş ve bu kez de 2001-2002 yılları arasında başını bağlamış. Ve son olarak aradığı mutluluğu kendisi gibi latin kanından, müzisyen Marc Anthony'de bulan JLo, 2004 ile 2012 yılları arasında süren mutlu bir beraberliğe imza atmıştı.
-
6 / 10
Angelina Jolie (3)
2000'li yılların en göz kamaştırıcı aktrisi olarak akıllarda yer eden Angelina Jolie'yi ne doktorlar ne mühendisler istemiş de, o yine de aktörlere varmış. İlk evliliğini 1996-99 yılları arasında oyuncu Johnny Lee Miller ile yaptığında sadece 21 yaşındaymış. Daha sonra 25 yaşında gönlünü Billy Bob Thornton'a kaptıran Jolie, 2003 senesinde ondan da boşanarak devam etmiş. Jolie daha sonra Brad Pitt ile birbirlerine yakışan bir çift oldular ve Hollywood gibi bir ortamda iyi kötü 11 seneyi birlikte geçirdiler.
-
7 / 10
Drew Barrymore (3)
İlkokul çağına gelmeden, eli kalem tutmadan kamera karşısına geçen minik Drew, hızlı yaşadığı hayatına 1994 senesinde, henüz 19 yaşındayken hızlı da bir evlilik ekledi. Ömrü bir sene süren ilk evliliğin ardından, 2001 senesinde komedyen Tom Green ile hayatını birleştirdi ancak bu da maalesef üç sene sürdü. Son olarak 2012 yılında Will Kopelman ile evlenen güzel oyuncu sanıyoruz mutlu ki, bu beraberlikleri iki güzel çocukla süslenmiş.
-
8 / 10
Brigitte Bardot (4)
Şehvetli Fransız güzel Bardot da nikah masasını sıklıkla ziyaret edenlerdenmiş. İlk olarak Fransız senarist Roger Vadim ile 1952'de evlenen güzel, 1959-62 yılları arasında aktör Jacques Charrier ile hayatını birleştirdi. Daha sonra Alman fotoğrafçı Gunter Sachs ile 1966-69 yıllarında aynı yastığa baş koydu. 1952 ile 1969 arasında hızlı yaşayıp 3 evlilik geçiren Bardot, 90'lı yılların başına kadar bir daha evlenmemiş. Bu uzun arayı 1992'de politikacı Bernard D'ormale ile bozmuş ve hala devam eden son evliliğine imzayı atmış.
-
9 / 10
Liz Taylor (8)
Evlilik konusunda Elizabeth Taylor'ın tozunu yutmayan kalmadı sanıyoruz. Menekşe gözlü aktris 79 yıllık hayat yolunda 8 kere evlenerek dudaklarımızı uçuklatıyor. Henüz 18 yaşındayken başlayan aşk serüveninde biri bitip diğeri başlayan evlilikleri 1996'ya kadar sürüyor ve toplamda 3 çocuğu oluyor.
-
10 / 10
Marilyn Monroe (3)
Eminiz onu pek çok erkek istemiştir ancak bu şansa erişebilen sadece üçü olmuş. Kısacık hayatında ilk olarak 16 yaşında 'evet' diyen Monroe, James Dougherty ile dört yıllık bir beraberlik yaşamış. Daha sonra yükselen kariyeri ile ikinci kez dünya evine giren güzeller güzeli, Joe DiMaggio ile 1954-55 yılları arasında evli kalmış. Son olarak da ünlü Amerikalı yazar Arthur Miller ile 1956-61 yılları arasında evli kalan talihsiz kadın boşandıktan bir sene sonra arkasında soru işaretleri bırakarak hayatına son verdi.
Bu reklam google tarafından sağlanıyor?