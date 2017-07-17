Evlilik vaadiyle kandırıp gasp ettiler

Şanlıurfalı bir iş adamını evlenme vaadiyle kandırıp, Gaziantep'in Nizip İlçesi'ne çağırarak 6 bin lirasını gasp edip, 600 bin liralık senet imzalattıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri kadın 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İŞ ADAMINI EVE ÇAĞIRIP DÖVDÜLER

Nizip'te yaşayan Zeynep Y., kendisiyle evlenmek isteyen Şanlıurfalı 57 yaşındaki Ramazan K.'yı evine çağırdı. Ramazan K., evlenme umuduyla geldiği Zeynep Y.'nin evinde bulunan Mehmet B., Osman G., Hazım K., Ferhat K. ve Beşik K. tarafından dövüldü ve üzerindeki 6 bin lirası gasp edildi. 6 kişi daha sonra Ramazan K.'ya zorla 600 bin liralık senet imzalatarak serbest bıraktı.

600 BİN LİRALIK SENET ELE GEÇİRİLDİ

Ramazan K.'nın şikayetinin ardından çalışma başlatan Nizip Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı araştırmanın ardından Gaziantep, Nizip ve Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alınırken, Ramazan K.'ya zorla imzalatılan 600 bin liralık senette ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulaması tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler; 'Gasp, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, darp ve tehdit' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.





