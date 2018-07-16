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Evliyalar şehri Elazığ turist sayısını ikiye katladı

"Evliyalar şehri" olarak nitelendirilen Elazığ, geçen sene 200 bin olan turist sayısını, bu yıl sadece 6 ayda 400 bin turist çekerek artırdı.

Özel İçerik | 16.07.2018 - 16:55..
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Tarihi, kültürü ve zengin mutfağıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Elazığ'ın turizmde yakaladığı ivme, tarihi Harput kentinin, UNESCO'nun "Dünya Kültür Mirası" geçici listesine girmesiyle taçlandı.

6 AYDA 400 BİN TURİST

Lezzetli alabalığının yanı sıra Hazar Gölü, Hazarbaba Dağı Kayak Tesisleri, Keban Barajı, Çırçır Şelalesi ile geçen sene 200 bin turist çeken kent, bu yıl sadece 6 ayda 400 bin turisti ağırladı.

Evliyalar şehri Elazığ turist sayısını ikiye katladı


"DEVLETİMİZ HER ALANDA ÖNEMLİ ATILIMLAR YAPTI"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ, "Hedefimiz yüksek çünkü turizm açısından büyük potansiyelimiz var. Devletimiz son dönemde her alanda çok önemli atılımlar yaptı. Yatırım ve çalışmalar, büyük bir turizm potansiyeli arz edecek. Sağlık, inanç, kış ve yaz turizmi açısından her alanda potansiyelimizin olduğunu söyleme imkanına sahibiz. Bölgeyi kendine çekebilecek, tatil imkanı sunabilecek çok önemli potansiyelimiz var." şeklinde konuştu.

Evliyalar şehri Elazığ turist sayısını ikiye katladı

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