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Evo Morales toplantı salonunda porno izlerken yakalandı

Güney Amerika'nın en güçlü isimlerinden Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, uluslararası avukatlarla gerçekleştirdiği toplantıda rezil oldu.

Haber Merkezi | 28.12.2016 - 12:08
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Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales (57) uluslararası avukatlarla mahkeme salonunda gerçekleştirdiği toplantıda, telefonundan porno film izlerken yakalandı.

VİDEONUN SESİNİ AÇIK UNUTTU

Video paylaşım sitesi LiveLeak’te yayımlanan videoda; mahkeme salonundaki bir toplantıya katılan Morales, cep telefonundan porno izlediği sırada videonun sesini açık unutuyor ve salonda bulunanlar bu durumun farkına varıyor.

PANİKLEYİNCE TELEFONU DÜŞÜRDÜ

Salonda inleme sesleri yankılanırken, Devlet Başkanı telefonu kapatmak için yerinden kalkıyor ancak o anda olanlar oluyor. Morales panikle telefonu elinden düşürürken, salon kahkahalara boğuluyor.

Evo Morales toplantı salonunda porno izlerken yakalandı VİDEO

Evo Morales toplantı salonunda porno izlerken yakalandı

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