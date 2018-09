EVORA İzmir’de ön talep toplanacak

Gayrimenkul sektörünün dev isimleri Teknik Yapı ve Halk GYO, Ege bölgesinin en büyük projelerinden biri olan İzmir Alsancak Projesi için buluştu. İzmir Konak ilçesinin Alsancak sınırlarında yükselen EVORA İZMİR, konut, ticaret, park, kültür ve turizm fonksiyonlarını bir arada barındıran karma yapısıyla kente değer katacak.

KAMPANYADAKİ AVANTAJLARDAN YARARLANABİLECEK

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli’nin de katıldığı toplantıda Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, Halk GYO Genel Müdürü Dr. Feyzullah Yetgin ve Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım toplantıya katılan basın mensuplarına projenin genel bilgilerini aktardı. Toplantıda projeye ilişkin işbirliğinin başta İzmir olmak üzere tüm Türkiye’ye değer katacağını ifade edilirken, ön talep toplama sürecinde daire alanların ‘Türkiye İçin Kazanma Vakti’ kampanyasındaki avantajlardan faydalanacağı vurgulandı.

KONUT, TİCARET, PARK, KÜLTÜR VE TURİZM

Emlak Konut GYO güvencesi ve Teknik Yapı Halk GYO ortaklığı tarafından İzmir Konak ilçesi sınırlarında yapılacak olan Evora İzmir projesi, konut, ticaret, park, kültür ve turizm fonksiyonlarını bir arada barındıran karma proje olacak. Turizm ve kültür fonksiyonlarının yoğun olarak projelendirildiği Evora İzmir’de 1.090 bağımsız bölümden oluşan konut ve ticari fonksiyonlar, 12 bin metrekarelik park alanın yanında yükselecek.

Alsancak’ta bulunan yaklaşık 47 dönümlük arazisinde yükselecek EVORA İzmir projesi, turizm ve kültür fonksiyonları yoğun olarak tasarlandı. 1.049 adet konut ve 35 adet ticari ünitenin yer alacağı EVORA İzmir projesinde ayrıca 500 kişilik balo salonu, bir sanat galerisi ve 485 kişilik konferans salonu yer alırken, projenin içinde 121 oda kapasiteli bir otel de yer alacak. Toplam 12 bin metrekarelik 2 adet park alanına sahip olacak proje, ağırlıkta 1+1 olmak üzere 6+1büyüklüğe kadar 5 farklı daire tipinden oluşacak.

Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı modeliyle hayata geçecek olan EVORA İzmir projesi, Kültürpark, Alsancak Garı ve Kordon'a komşu konumda yer alacak. Kordon’a yürüme mesafesinde ve yeşil ile mavinin iç içe olduğu projede toplam 18 bin 800 metrekare yeşil alan bulunacak. EVORA İzmir’de ticari birimlerle birlikte kurgulanan sanat galerileri ve atölyeler, konut sahiplerinin dışında tüm İzmirlilere hizmet eden kamusal alanlara da ev sahipliği yapacak.

"MODERN MİMARİ İLE GELENEKSEL AKILCI ÇÖZÜMLER BİR ARAYA GELDİ"

Tarih, kültür ve ticari potansiyel açısından İzmir’in önemine dikkat çeken Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, “İzmir, Anadolu açılımımızın en önemli duraklarından biri. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin her şehrinden, hatta birçok ülkeden, göç alan İzmir’e modern mimari ile geleneksel akılcı çözümlerin bir araya geldiği karma bir projeyle adım atmaktan büyük onur duyuyoruz. Türk ekonomisine gerçekleştirilen dış saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde başlanan EVORA İzmir projesinin, dış güçlere karşı da önemli bir mesaj taşıdığına inanıyoruz. EVORA İzmir projesiyle Türk girişimcileri el ve güç birliği yaparak her zorluğun altından kalkabileceklerini bir kez daha ispatlamıştır. Milli Duruşumuz EVORA İzmir projesinde de sergilenecek, projemizin ön talep toplanma sürecinde Türkiye İçin Kazanç Vakti kampanyasındaki şartlar geçerli olacak. LEED sertifikası için başvuru yapılan Emlak GYO’nun İzmir Alsancak projesinin her etabının 36 ayda tamamlanmasını öngörüyoruz.” dedi.

GÜZEL İZMİR'E DEĞER KATACAK"

Gayrimenkul sektörü olarak son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalara rağmen, ülkemize olan sorumluluk bilinciyle daha çok çalıştıklarını ve verimli projelerle ekonomiye sağladıkları katma değeri daha da artıracaklarını belirten Halk GYO Genel Müdürü Dr. Feyzullah Yetgin, “Halk GYO olarak ülkemizi ileri taşıyacak işlere imza atarken, birlikten kuvvet doğar anlayışıyla kurduğumuz ortaklıklarla daha güçlü bir Türkiye idealine hizmet etmeye çalışıyoruz. İmzamızı attığımız her işte olduğu gibi, sadece bir gayrimenkul projesi olmanın çok ötesinde her yönüyle canlı bir kent unsuru olarak hayata geçen EVORA İzmir projemizin de bu ideal ile hayata geçtiğini belirtmek isterim. Konut, ticaret, park ve kültür ve turizm alanları gibi farklı fonksiyonları bir arada barındıracak olan karma projemizle güzel İzmir’imize değer katacağımıza inanıyoruz.”