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Evrendeki en eski galaksilerden biri kayda alındı

Meksika'daki Büyük Milimetre Teleskobu, evrendeki en eski göksel formlardan biri olan, 12,8 milyar yıllık galaksiyi kayda aldı.

07.11.2017 - 14:42
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Evrendeki en eski galaksilerden biri kayda alındı

Gök bilimciler 12,8 milyar yıl önce oluştuğu tahmin edilen, evrendeki en eski galaksilerden birini kayıt altına almayı başardı.

"Nature Astronomy" dergisinde yer alan habere göre, ABD'nin Massachusetts Üniversitesi ve Meksika Ulusal Astrofizik, Optik ve Elektronik Enstitüsü tarafından işletilen Büyük Milimetre Teleskobu (LMT), bugüne dek keşfedilen ikinci en uzak, yıldız doğuran dev galaksiyi görüntüledi.

BÜYÜK PATLAMADAN BİR MİLYAR YIL SONRA OLUŞTU

LMT'nin bugüne dek tespit ettiği en eski gök cismi olan galaksinin, Büyük Patlama'dan yaklaşık bir milyar yıl sonra oluştuğu tahmin ediliyor.

Galaksinin ilk kez Herschel Uzay Teleskobu tarafından fark edildiğine dikkati çeken bilim adamları, galaksinin içindeki genç yıldızların etrafındaki toz dalgaları arkasında kaybolduğunu belirtti.

SÖNMÜŞ VOLKANIN ZİRVESİNDEN GALAKSİ SEYRİ

Meksika'nın Puebla eyaletinde 5 bin metredeki sönmüş bir volkanın zirvesinde bulunan LMT teleskobu, milimetre dalga boyunda gözlem yapan bir radyo teleskobu olduğu için, galaksinin oluşumunu ve bileşimini Herschel'in optik enstrümanlarının kaydedemediği netlikte ortaya çıkarmayı başardı.

Büyük patlamanın ardından geçen 400 milyon yılda evrenin tamamen iyonize halde olduğu, dolayısıyla herhangi bir göksel formun oluşmasına izin vermeyecek kadar sıcak olduğunu kaydeden bilim adamları, ilk galaksi ve gök cisimlerinin Büyük Patlama'dan 500 milyon yıl ila 1 milyar yıl sonra meydana geldiğini hatırlatarak, keşfedilen galaksinin evrenin en eski galaksilerinden biri olduğuna dikkat çekti.

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