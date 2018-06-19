taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
92.797
USD
4,7420
EURO
5,4940
ALTIN
195,35
PETR
74,6200

Evrensel bir hikaye: Bülbülü Öldürmek

Pulitzer ödüllü Bülbülü Öldürmek ırkçılığı ve eşitsizliği bir çocuk kahramanın gözünden anlatıyor…

Özel İçerik | 19.06.2018 - 10:41..
  1. Haberler
  2. Kitap
Evrensel bir hikaye: Bülbülü Öldürmek

bülbülü öldürmek

1960 yılında Harper Lee tarafından kaleme alınan bu roman, yazarın tek eseri olmasının yanı sıra olayların çocuk ruhuna ve hayal gücüne uygun bir şekilde değerlendirilmesiyle başarı kazandı. Bu başarının akabinde beyazperdeye uyarlanarak Oscar ödülüne layık görüldü.

Etkileyici gerçekliğiyle ürperten, çağdaş dünya edebiyatının en önemli örneklerinden biri olan bu klasik roman, Ülker İnce çevirisiyle tekrar Türkçede.

Evrensel bir hikaye: Bülbülü Öldürmek

(Harper Lee)

BÜLBÜLÜ ÖLDÜRMEK

Bir zencinin haksız yere suçlanması üzerinden gelişen olaylar; önyargılar, riyakârlık, sınıf ve ırk çatışmalarıyla beslenen küçük Amerikan kasabasının sınırlarını aşıp, insanlar arası ilişkide adaletin ve dürüstlüğün önemini anlatan evrensel bir hikâyeye dönüşüyor.

Lee, Amerika’nın güneyinde yaşanan ırkçılığı ve eşitsizliği bir çocuk kahramanın, Scout Finch’in gözünden anlatıyor. Adalet, özgürlük, eşitlik ve ayrımcılık gibi temaları, Scout’un büyüyüş öyküsüyle birlikte iyilik ve kötülüğü inceleyerek anlatıyor.

Evrensel bir hikaye: Bülbülü Öldürmek

Bülbülü Öldürmek

Harper Lee

Sel Yayıncılık

S.: 355

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Damla Karakuş

[email protected]

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Enes Kanter'in babası ByLock'çu çıktı

Enes Kanter'in babası ByLock'çu çıktı

45
Mardin'de HDP'nin miting hüsranı

Mardin'de HDP'nin miting hüsranı

123
Fethiye'de 250 metreden düşen kadın yaşamını yitirdi

Fethiye'de 250 metreden düşen kadın yaşamını yitirdi

115
Meral'in gençlerinden toplu istifa

Meral'in gençlerinden toplu istifa

110
Beren Saat tatiline devam ediyor

Beren Saat tatiline devam ediyor

112
Erdoğan gençlerle Atak'ın üretim merkezini inceledi

Erdoğan gençlerle Atak'ın üretim merkezini inceledi

82
Erdoğan'a selfie yağmuru

Erdoğan'a selfie yağmuru

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM