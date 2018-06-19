Evrensel bir hikaye: Bülbülü Öldürmek

1960 yılında Harper Lee tarafından kaleme alınan bu roman, yazarın tek eseri olmasının yanı sıra olayların çocuk ruhuna ve hayal gücüne uygun bir şekilde değerlendirilmesiyle başarı kazandı. Bu başarının akabinde beyazperdeye uyarlanarak Oscar ödülüne layık görüldü.

Etkileyici gerçekliğiyle ürperten, çağdaş dünya edebiyatının en önemli örneklerinden biri olan bu klasik roman, Ülker İnce çevirisiyle tekrar Türkçede.

(Harper Lee)

BÜLBÜLÜ ÖLDÜRMEK

Bir zencinin haksız yere suçlanması üzerinden gelişen olaylar; önyargılar, riyakârlık, sınıf ve ırk çatışmalarıyla beslenen küçük Amerikan kasabasının sınırlarını aşıp, insanlar arası ilişkide adaletin ve dürüstlüğün önemini anlatan evrensel bir hikâyeye dönüşüyor.

Lee, Amerika’nın güneyinde yaşanan ırkçılığı ve eşitsizliği bir çocuk kahramanın, Scout Finch’in gözünden anlatıyor. Adalet, özgürlük, eşitlik ve ayrımcılık gibi temaları, Scout’un büyüyüş öyküsüyle birlikte iyilik ve kötülüğü inceleyerek anlatıyor.

Bülbülü Öldürmek

Harper Lee

Sel Yayıncılık

S.: 355

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Damla Karakuş

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