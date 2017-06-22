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Evsize verilen 'ev hapsi' kaldırıldı

Kadıköy'de sokakta yaşayan Barış Alkan için mahkeme tarafından verilen ev hapsi cezası kaldırıldı.

22.06.2017 - 16:52
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Savcı, mahkemeye yeniden başvurarak eksik ve yetersiz adres bulunduğundan adli kontrol kararının gözden geçirilmesini istedi. İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği de ev hapsi kararını kaldırdı. Mahkeme, ayda bir gün olmak üzere en yakın polis amirliğine düzenli olarak başvurmak şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

Evsize verilen 'ev hapsi' kaldırıldı

SOKAKTA YAŞIYORDU

"Uyuşturucu kullanmak" ve "satmak" suçundan gözaltına alınıp, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Barış Alkan'a, mahkeme 'ev hapsi' cezası vermişti. Ancak Alkan'ın evi yoktu. Sokakta yaşıyordu.

Evsize 'ev hapsi' verildi haberi

Evsize verilen 'ev hapsi' kaldırıldı

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