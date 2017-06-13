Evsize 'ev hapsi' verildi

31 yaşındaki Barış Alkan, 14 Nisan'da Kadıköy Söğütlüçeşme'de uyuşturucu madde kullanmak ve satmak suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alındı. Savcılık tarafından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği tutuklama talebini reddederken, Alkan için CMK 109/3 J maddesi gereğince, 'konutu terk etmemek suretiyle Adli Kontrol Tedbiri uygulanmasına' karar verdi. Bu kararın hukuk dilindeki karşılığı ev hapsi.

EVSİZE EV HAPSİ

Mahkeme tutanaklarına ev adresi olarak geçen, bir futbol sahasının yarı büyüklüğündeki açık alandan dışarıya adım atamıyor. Mahkeme kararının uygulandığını polis denetliyor, Barış Alkan'ın bu alandan dışarı bir adım atmasına izin vermiyor. Evi, kayıtlı olduğu bir adresi yok. Sokakta yaşıyor. Yani bir evsiz. Mahkemenin adli kontrol tedbiri olarak verdiği "ev hapsi" cezasını, evi olarak tanımlanan boş bir arazide çekiyor.





"DAHA ÖNCE KARŞILAŞILAN BİR DURUM DEĞİL"

Baro tarafından Barış Alkan'ı savunması için görevlendirilen Avukat Oktay Özer karara şaşırdı. Ev hapsi kararına itiraz eden Özer, "Bu daha önce karşılaşılan bir durum değil. İtirazlarımı hem sözlü hem de sonradan yazılı bildirmeme rağmen, taleplerimiz reddedildi. Kişi dışarıda yatıyor. Herhangi bir konutu yok. Ama bu kişi hakkında bir ev hapsi kararı var. Bu nasıl uygulanacak?" diye sordu.

"EVİM OLMADIĞI HALDE EV HAPSİNDEYİM"

Kendisi gibi madde bağımlısı olan kişilerle birlikte sokakta yatan Barış Alkan'ın Sögütlüçeşme Metrobüs İstasyonu ve çevresine çıkması yasak. Bölgede görev yapan polisler Alkan'ın bulunduğu yerden çıkmasına izin vermiyor. Bulunduğu bölgeden dışarı adım atamadığını söyleyen Barış Alkan, "Polisler gördükleri her yerde engelliyor. Dışarı çıkarsam 'suç' diyorlar. Evim olmadığı halde yine ev hapsindeyim." diye konuştu.