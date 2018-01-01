taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.333
USD
3,7913
EURO
4,5436
ALTIN
158,79
PETR
66,6000

Evsizler 2018’e banklarda ve yerde yatarak girdi

Adana'da evlerinden olmuş veya sokakta yaşamlarını sürdüren kişiler, yeni yıla Merkez Otogarı'nın bekleme salonunda yatarak girdi.

İHA | 01.01.2018 - 07:19..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Tüm dünyada yeni yıl coşkusu yaşanırken, iflas ederek sokaklara düşen veya çocukları tarafından evden kovulan evsizler ise 2018 yılına bekleme salonunda bulunan banklarda yatarak girdi.

Otogara gelen vatandaşların verdiği yemek ve yardımlar ile karınlarını doyuran evsizler, salonda bulunan sandalyelerin üzerinde uyurken, kimisi de yere serdiği kartonların üstünde veya dışarıda bulunan banklarda yaşamlarını devam ettiriyor.

Evsizler 2018’e banklarda ve yerde yatarak girdi

"BELEDİYE DESTEK ÇIKSIN"

Evsizlerden bazıları, ayakkabılarını, ceketlerini veya yanlarında bulundurdukları çantaları yastık olarak kullanıyor. Otogar, kış aylarında sıcak olmasından dolayı evsizlerin vazgeçilmez durağı oluyor. Bu kişilerden biriside 57 yaşındaki Hikmet Yörük. Yörük, evi olmadığı için otogarda kaldığını söyledi. Adana Büyükşehir Belediyesi’nden otogardaki bekleme salonu için yardım talep eden Yörük, daha sonra şunları söyledi:

Evsizler 2018’e banklarda ve yerde yatarak girdi

"Bu işsizlere sahip çıksınlar. Barınacak bir yer yapılsın. Otogarın tuvaleti 1,5 TL. Garibanlara yardım edilsin, belediye destek çıksın. Ben 2 aydan bu yana evim ve işim olmadığı için burada kalıyorum. İş arıyorum, bulamıyorum. Gece burada yatıyorum, gündüz iş arıyorum."

Evsizler 2018’e banklarda ve yerde yatarak girdi VİDEO

Evsizler 2018’e banklarda ve yerde yatarak girdi

"HERKESE HAYIRLI, UĞURLU OLSUN"

Yeni yıla otogarın bekleme salonunda girdiğinden dolayı mutsuz olduğunu belirten Yörük, "Yeni yılın herkese hayırlı ve uğurlu olmasını istiyorum. Kim huzurlu ve mutlu bir yuvası olsun istemez. Herkes ister" diye konuştu.

Evsizler 2018’e banklarda ve yerde yatarak girdi

Evsizler 2018’e banklarda ve yerde yatarak girdi

Evsizler 2018’e banklarda ve yerde yatarak girdi

Evsizler 2018’e banklarda ve yerde yatarak girdi

Evsizler 2018’e banklarda ve yerde yatarak girdi

İlginizi Çekebilir
D-100'de kaza yaptıkları lüks aracı bırakıp kaçtılar
İstanbul D-100 karayolunda makas atan lüks araç, bariyerlere çaprarak takla attı. Araçtaki kişiler, başka bir araçla olay yerinden kaçtı.
Yeni yılı kutlarken 4’üncü kattan düştüler
Samsun'da yeni yıl kutlaması için bir binanın 4'üncü katına çıkan ve alkol alan 2 kişi, apartman boşluğundan düşerek yaralandı.
Yeni yılın ilk kazası: 1’i ağır 3 yaralı
Karabük’te yeni yılın ilk dakikalarında meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Sınırın havadaki gözleri yeni yılda da görev başında
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye sınırında karada olduğu gibi hava unsurları da son teknolojiyi kullanarak 24 saat Suriye’deki hava sahasını denetliyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ruhani'den protestolar hakkında ilk açıklama

Ruhani'den protestolar hakkında ilk açıklama

81
İstanbul'da yılbaşı kutlamaları

İstanbul'da yılbaşı kutlamaları

88
Taksim Meydanı’nda 'drone savar'lı güvenlik önlemi

Taksim Meydanı’nda 'drone savar'lı güvenlik önlemi

23
Yurt genelinde yılbaşı coşkusu

Yurt genelinde yılbaşı coşkusu

50
Önümüzdeki 10 yılda mini buzul çağı yaşanabilir

Önümüzdeki 10 yılda mini buzul çağı yaşanabilir

8
Süleyman Soylu’dan polislere yeni yıl mesajı

Süleyman Soylu’dan polislere yeni yıl mesajı

44
ABD polislere silahlı saldırı: 1 ölü 6 yaralı

ABD polislere silahlı saldırı: 1 ölü 6 yaralı

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM