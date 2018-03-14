taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.267
USD
3,8704
EURO
4,8035
ALTIN
165,25
PETR
64,5700

Evsizler için 3 boyutlu basılabilir konut

Amerikalı şirket, dünyadaki barınma sorununa çözüm olabilecek 3 boyutlu basılabilir konut modeli geliştirdi.

AA | 14.03.2018 - 07:12..
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD

ABD'nin Teksas eyaletinde yeni kurulan ICON adlı şirket, çimento harcıyla üç boyutlu olarak basılarak inşa edilen düşük maliyetli barınma çözümü geliştirdi.

Teksas eyaletinin Austin kentinde düzenlenen SXSW konferansında tanıtımı yapılan 60 metrekarelik, tek katlı konutun 12 ila 24 saatte sıfırdan inşa edilebildiği kaydedildi.

MALİYETİ NE KADAR

Vulcan tipi endüstriyel printer ile basılan konutun yaklaşık 10 bin dolara mal olduğunu belirten şirket yetkilileri, maliyeti 4 bin dolar civarına düşürmeyi amaçladıklarını vurguladı.

EVSİZLERE 100 KONUT

"New Story" (Yeni Hikaye) adlı dünya genelinde ihtiyaç sahipleri için konut çözümleri geliştiren sivil toplum örgütüyle iş birliği yapan şirket, söz konusu yöntemle gelecek yıl El Salvador'da evsizler için 100 konut inşa etmeyi planlıyor.

Dünya Doğal Kaynaklar Enstitüsüne bağlı Ross Sürdürülebilir Şehirler Merkezinin raporuna göre, dünyada 1,2 milyar insan yetersiz barınma koşullarında yaşıyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
CIA'in yeni direktörü, işkenceci olarak biliniyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Pompeo'nun yerine atadığı Gina Haspel, terör şüphelilerine işkence yaptırmak ve işkence kayıtlarını yok etmekle biliniyor.
İran'da Çarşamba Suri kutlamalarında 4 kişi öldü
İran'da Çarşamba Suri kutlamalarında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 82 kişinin yaralandığı bildirildi.
Almanya ses çıkarmadı Türklere saldırılar arttı
Almanya'yı savaş alanına çevirmelerine rağmen desteklenen teröristler, Afrin'deki operasyonunun başlamasının ardından 35 saldırı gerçekleştirdi. PKK yandaşları, cami, ev ve restoranlara saldırdı.
Yemen'de askerler Husilerin elindeki bazı köyleri aldı
Yemen'de meşru hükümete bağlı güçlerin, Suudi Arabistan sınırındaki Saada ilinde bazı köyler ile askeri noktaların kontrolünü ele geçirdiği bildirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Roma çeyrek finalde

Roma çeyrek finalde

56
Türkiye'yi hedef alan BAE'ye gereken cevap verildi

Türkiye'yi hedef alan BAE'ye gereken cevap verildi

45
Prof. Dr. Kurşun, Şerif Hüseyin'in ihanetini anlattı

Prof. Dr. Kurşun, Şerif Hüseyin'in ihanetini anlattı

19
Stephen Hawking hayatını kaybetti

Stephen Hawking hayatını kaybetti

99
Almanya ses çıkarmadı Türklere saldırılar arttı

Almanya ses çıkarmadı Türklere saldırılar arttı

27
Sevilla 60 yıl sonra çeyrek finale çıktı

Sevilla 60 yıl sonra çeyrek finale çıktı

8
Kadir İnanır'ı görmek için 5. kata çıktı

Kadir İnanır'ı görmek için 5. kata çıktı

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM