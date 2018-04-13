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Eyfel Kulesi çalışanları grevde

Fransa'da devam eden grevlere Eyfel Kulesi çalışanlarının da katılması nedeniyle tarihi mekanın ziyarete kapatıldığı bildirildi.

AA | 13.04.2018 - 13:51..
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Eyfel Kulesi çalışanları grevde

Fransa'nın sembollerinden Eyfel Kulesi'nin işletmesinden sorumlu şirket; yaptığı yazılı açıklamada, kulenin ziyarete kapatıldığını belirtti.

ÇALIŞANLAR GREVDE

Açıklamada, kulenin güvenliği ve işleyişinden sorumlu görevlilerin bir kısmının greve gitmesi nedeniyle bu kararın alındığı kaydedildi.

NE KADAR SÜRER BELLİ DEĞİL

Çalışanların grevinin ne kadar süreceği hakkında bilgi paylaşılmayan açıklamada, kule çevresi ve bahçesinin ziyaret edilebileceği bildirildi.

Gustave Eiffel tarafından 1889 Dünya Fuarı (Expo) için inşa edilen 324 metre yüksekliğindeki kule, geçen yıl 6 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edildi.

Kule, dünyada ücret ödenerek ziyaret edilen tarihi yapılar arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Fransa'da bir süredir demir yolu, havacılık, temizlik, enerji ve güvenlik sektörü çalışanlarının katıldığı grevler devam ediyor. Öte yandan, memurlar, emekliler ve öğrencilerin protesto gösterileri da sürüyor.

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