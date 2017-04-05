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Eyfel Kulesi St. Petersburg kurbanları anısına karartıldı

Paris'in simgesi Eyfel Kulesi'nin ışıkları, Rusya'nın St. Petersburg kentindeki terör saldırısında hayatını kaybedenler anısına söndürüldü.

05.04.2017 - 02:01
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Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun talimatıyla ışıkları gece yarısı söndürülen kule karanlığa büründü.

Kulenin ışıkları daha önce de Londra, Orlando ve Brüksel'deki terör saldırılarının ardından karartılmıştı.

Eyfel Kulesi St. Petersburg kurbanları anısına karartıldı

Hidalgo, saldırının yaşandığı gün sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda ölenlerin yakınlarına başsağlığı dilemişti.

Daha önceki terör kurbanlarının anısına yaptığı jesti Ruslar için yapmadığı gerekçesiyle sosyal medyadan sürekli sert eleştirilere uğrayan Hidalgo, dün Eyfel Kulesi'nin ışıklarının karartılması talimatını vermişti.

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