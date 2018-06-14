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Eyfel Kulesi'nde güvenlik çalışmaları başladı

Paris'in en çok turist çeken yerlerinden biri olan Eyfel Kulesi, güvenlik gerekçesiyle kapatılıyor.

Haber Merkezi | 14.06.2018 - 15:07..
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Eyfel Kulesi'nde güvenlik çalışmaları başladı

Paris'in simgesi haline gelen Eyfel Kulesi, geçen yıl Belediye Meclisi Konseyinin aldığı kararla korunmaya alınmıştı.

Eyfel Kulesi'nde güvenlik çalışmaları başladı

GÜVENLİK SON YILLARDA ÖN PLANA ÇIKIYOR

Belediye kararında ayrıca "terör tehdidinin arttığı bir dönemde, kulenin güvenliğinin sağlanmasının her zamankinden daha fazla önem arz ettiği" vurgulanmıştı.

20 MİLYON EUROYA MÂL OLACAK

Bu kararın ardından Eyfel Kulesi'nde ilk defa bugün çalışmalara başlandı. Çalışmalar toplamda 20 milyon euroya mal olacak.

Eyfel Kulesi'nde güvenlik çalışmaları başladı

TURİSTLER GÜVENLİK KONTROLÜ İLE GİRECEK

Belediye kararı uyarınca, kulenin ön ve arka cephesine 2,5 metre yüksekliğinde kurşun geçirmez cam paneller yerleştirilecek, güvenlik kontrolü ile giriş ve çıkışların sağlandığı sağ ve sol cepheye ise metalden parmaklıklar konacak. Yeni düzenleme ile kuleyi ziyaret edecek turistler alana güvenlik kontrolü ile girecek.

EYFEL KULESİ'NDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞACAK

Girişlerde yapılacak güvenlik kontrolü ve tek giriş nedeniyle kule ziyaretinde uzun kuyrukların oluşması bekleniyor. Kule çevresindeki trafik güzergahı da değiştirilecek. Böylece araçların kuleden mümkün olduğu kadar uzak tutulması hedefleniyor.

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