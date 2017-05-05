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Eyfel Kulesi'ndeki güvenlik önlemleri artırıldı

Greenpeace'in, Eyfel Kulesi'nde eylem düzenlemesi üzerine, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

05.05.2017 - 23:19
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Eyfel Kulesi'ndeki güvenlik önlemleri artırıldı

Olağanüstü hal rejimi altındaki Fransa'da, güvenlik önlemlerinin had safhada olduğu Eyfel Kulesi gibi turistik bir yere Greenpeace eylemcilerinin 30 metre uzunluğunda bir pankart asmaları, bölgeye yönelik güvenlik zafiyeti tartışmalarını beraberinde getirdi.

KULEYİ KORUMADA GÜVENLİK AÇIĞI VAR

Paris Polis Merkezi'nden yapılan açıklamada, kuleyi koruma programında güvenlik açığı olduğu kabul edilerek, önlemlerin artırılacağı belirtildi.

GREENPEACE PANKART AÇMIŞTI

Greenpeace eylemcileri, bugün Eyfel Kulesi'ne tırmanarak, Fransız Devrimi'nden bugüne kadar ülkenin temel değerleri olarak bilinen "Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik" yazılı pankart asmıştı. Pankartta ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanyasına karşı kullanılan "Diren" çağrısı da yer almıştı.

Eyfel Kulesi'ndeki güvenlik önlemleri artırıldı

"MİLLİYETÇİLİK VE OTORİTERLİĞİN YÜKSELİŞİNE KARŞI YAPTIK"

Greenpeace'in Fransa Temsilcisi Jean-Francois Julliard, kamu radyo istasyonu Franceinfo'ya yaptığı açıklamada, bu eylemi, Fransa'da ve diğer ülkelerde milliyetçilik ve otoriterliğin yükselişine karşı olduklarını ifade etmek için yaptıklarını kaydetmişti.

Eyfel Kulesi'ndeki güvenlik önlemleri artırıldı

Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı seçimi öncesindeki bu olayın ardından 12 kişi gözaltına alınmıştı.

Fransa'da 2015'in ocak ayından bugüne kadar meydana gelen terör saldırılarında, 230'dan fazla kişi hayatını kaybetmiş, 14 Kasım 2015'te ilan edilen olağanüstü hal ise 15 Temmuz 2017'ye kadar uzatılmıştı.

Eyfel Kulesi'ndeki güvenlik önlemleri artırıldı

Eyfel Kulesi'ndeki güvenlik önlemleri artırıldı

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