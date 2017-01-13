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Eyfel Kulesi'nin bakım maliyeti 300 milyon Euro

Fransa'nın başkenti Paris'in sembollerinden Eyfel Kulesi'nin bakım ve güvenliği için 300 milyon Euro harcanacak.

13.01.2017 - 19:12
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EYFEL

Paris Belediye Meclisi tarafından ay sonunda oylanacak 15 yıllık bütçeyle, Eyfel'in hem yenilenmesi, bakımı ve güvenliği sağlanmış olacak.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Paris'in 2024 Olimpiyatlarına ve 2025 Expo'ya da aday olduğunu hatırlatarak, hem Eyfel Kulesi'nin hem de Paris'in marka değerini artıracaklarını söyledi.

HER YIL 20 MİLYON EURO

Belediye meclisinin onaylayacağı 15 yıllık plan için her yıl 20 milyon Evro harcanması planlanıyor.

Yenileme planıyla, kulenin bakım ve onarımının yanı sıra turistlerin oluşturduğu uzun kuyrukların azaltılması, daha çok ziyaretçi gelmesi hedefleniyor.

Dünyanın en çok turist çeken ilk 3 şehri arasında yer alan Paris'teki Eyfel Kulesi 2015'te yaklaşık 7 milyon kişi tarafından ziyaret edilmişti.

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