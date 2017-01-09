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Eylem hazırlığındaki 3 terörist tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne yönelik eylem hazırlığı yaptıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.

AA | 09.01.2017 - 21:06
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne yönelik eylem amacıyla elde edilen keşif bilgisi ile fotoğrafları terör örgütü PKK/KCK'ya verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan L.A, M.D, F.A. ve C.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

1 KİŞİ SERBEST KALDI

Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan L.A, F.A. ve C.A. tutuklanırken, M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eylem hazırlığındaki 3 terörist tutuklandı

KEŞİF VE FOTOĞRAFLAMA ÇALIŞMASI

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 23 Aralık 2016'da, zanlıların, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik istihbarat çalışmaları kapsamında aldıkları talimat doğrultusunda, ağustos ayında Emniyet Müdürlüğünün çevresinde keşif ve fotoğraflama çalışması yaptığı belirlenmişti.

Kuzey Irak bölgesiyle bağlantılı oldukları belirlenen zanlılar, Şırnak, Mardin, Yalova ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınmıştı.

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