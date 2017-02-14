taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.578
USD
3,6553
EURO
3,8827
ALTIN
144,51
PETR
55,6400

Eylem hazırlığındaki 10 kişi gözaltına alındı

Antalya’da PKK/KCK terör örgütünün talimatıyla 15 Şubat tarihinden önce eylem yapacağı değerlendirilen biri kadın 10 kişi gözaltına alındı.

14.02.2017 - 09:53
  1. Haberler
  2. İç Haber

eylem

Antalya Terörle Mücadele Ekipleri (TEM), 15 Şubat öncesi PKK/KCK terör örgütünün talimatıyla sokak eylemi hazırlığında oldukları, provokatif yol kapama, araç taşlama, çöp konteynırlarını ve lastikleri ateşe verme, güvenlik güçleri ve binalarına taşlı, molotoflu, el yapımı patlayıcılarla saldırı hazırlığında oldukları değerlendirilen örgütün mahalle yapılanmasındaki biri kadın 10 şüpheliyi gözaltına aldı

SORGULARI BAŞLADI

Gözaltına alınan biri kadın 10 kişi, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından sorgulanmak üzere TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gaziantep Arena’da taraftarlar birbirine girdi

Gaziantep Arena’da taraftarlar birbirine girdi

8
Trump'ın danışmanı istifa etti

Trump'ın danışmanı istifa etti

9
İşte Galatasaray'ın teknik direktör adayları

İşte Galatasaray'ın teknik direktör adayları

2
Genç kızı darp eden saldırgan başörtüsüne nefret kusuyor

Genç kızı darp eden saldırgan başörtüsüne nefret kusuyor

134
Rejim ile ÖSO arasında yeşil hat kurulacak

Rejim ile ÖSO arasında yeşil hat kurulacak

17
Motosiklet kamyonetin kasasına uçtu VİDEO

Motosiklet kamyonetin kasasına uçtu VİDEO

14
Fatih Altaylı: Böyle giderse başkanlığa aday olurum

Fatih Altaylı: Böyle giderse başkanlığa aday olurum

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM