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Eylem hazırlığındaki 3 kişi polis yelekleriyle yakalandı

İstanbul’da terör örgütü DHKP/C’ye yönelik düzenlenen operasyonda saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 şüpheli polis yelekleriyle yakalandı.

İHA | 19.04.2018 - 11:11..
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Eylem hazırlığındaki 3 kişi polis yelekleriyle yakalandı

İstanbul Terörle Mücadele Şube (TEM) Müdürlüğü ile İstihbarat Şube ekipleri, DHKP-C terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen çalışma kapsamında, örgüt içerisinde sözde ‘devrim şehitleri’ haftası nedeniyle sansasyonel eylem tasarlayan 3 şüpheli tespit etti.

ARAÇTAN POLİS MALZEMELERİ ÇIKTI

Örgütün ideolojik tabanını ayakta tutmaya çalıştığı ve bu kapsamda saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik Eyüpsultan’da bir araca yapılan operasyonda E.Ç., V.Ç. ve M.Y. adlı DHKP-C’li 3 şüpheli yakalandı.

Zanlıların kullandığı araçta yapılan aramalarda 3 adet polis yeleği ile 3 adet polis rozeti ele geçirildi.

EYLEM YAPACAKLARDI

Yakalanan DHKP/C’lilerin, kendilerine polis süsü vererek saldırı planladığı tahmin ediliyor. Terör ve İstihbarat Şube polisi tarafından yakalanan DHKP’C zanlıları sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

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