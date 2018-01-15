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Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı gözaltına alındı

İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist düzenlenen operasyonla yakalandı.

DHA | 15.01.2018 - 15:23..
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Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı gözaltına alındı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında olduğunu belirledi.

TEM ekipleri terör örgütü DEAŞ'ın hücre evi olarak kullandığını tespit ettiği Bağcılar ve Küçükçekmece'deki bazı adreslere operasyon düzenledi.

"YALNIZ KURT" YAKALANDI

Operasyon kapsamında "Yalnız Kurt" olarak adlandırılan eylem hazırlığındaki S.K. (22) gözaltına alındı.

S.K.'nin bir süre Suriye'de bulunduğu belirlendi. Evde yapılan aramalarda, örgütsel dijital veriler ele geçirdi. TEM ekipleri dijital verileri incelemeye aldı.

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