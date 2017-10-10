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Eylem hazırlığındaki teröristler Mersin'de yakalandı

Akdeniz Bölgesi'nde eylem hazırlığında olan ve Kuzey Irak'tan kente geldikleri belirlenen 4 PKK'lı terörist gözaltına alındı.

10.10.2017 - 16:41
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Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, PKK'lı teröristlerin Akdeniz Bölgesi'nde eylem hazırlığı içerisinde olduğu bilgisine ulaştı.

İstihbarat çalışmaları sonucunda ekipler tarafından Mersin kent merkezinde değişik adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Eylem hazırlığındaki teröristler Mersin'de yakalandı

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, Kuzey Irak'tan kente geldikleri belirlenen terör örgütü üyeleri A.Z, A.N, B.Ç. ve M.A. gözaltına alındı.

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Zanlıların adreslerindeki aramada 6,5 kilogram plastik patlayıcı ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Emniyetteki sorguların ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.

Eylem hazırlığındaki teröristler Mersin'de yakalandı

Eylem hazırlığındaki teröristler Mersin'de yakalandı

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