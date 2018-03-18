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Eylem için İstanbul’a gelen 7 PKK’lı yakalandı

İstihbarat üzerine PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonlarda İstanbul'a gelen 7 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların sorgusu devam ediyor.

İHA | 18.03.2018 - 10:37..
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Bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik peş peşe düzenlenen operasyonlarda, örgütün dağ kadrosunda eğitim gördükten sonra eylem için İstanbul’a gelen 7 terörist yakalandı.

İSTİHBARAT ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre, yaklaşan Nevruz öncesi terör örgütlerine yönelik operasyonlarını sıklaştıran İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elde edilen istihbarat bilgisi üzerine harekete geçti.

PKK’nın dağ kadrosuna katılarak kırsal alanda eğitim gören ve daha sonra eylem için İstanbul’a gelen teröristlerle, bu örgüt üyelerine yardım ve yataklık eden kişileri tespit eden polis, yapılan takibin ardından İstanbul’un 7 ayrı ilçesinde 13 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Sabaha karşı yapılan operasyonlarda, PKK’lı 7 hücre üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

ZANLILARIN SORGUSU DEVAM EDİYOR

Yakalanan 7 kişi, İstanbul Terörle Mücadele Şubesi’ne götürülerek sorguya alındı.
Zanlıların polisteki sorguları devam ediyor.

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