Eylem yapan madenciye para cezası

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) özelleştirilmesinin önünü açan torba yasa tasarısını protesto için 'Maden ocağından çıkmama' eylemi yapan işçiler hakkında, kanun dışı greve katıldıkları gerekçesiyle 944 TL idari para cezası uygulanacağına ilişkin işyerlerine bildiri konuldu.

RESMİ PROSEDÜR DENİLDİ

Genel Maden İşçileri Sendikası'ndan (GMİS) yapılan açıklamada ise uygulamanın resmi bir prosedür olduğu, işçilere para cezası uygulanmayacağı belirtildi.

MADENCİLERİN EYLEMİ

TTK'nın Kozlu, Üzülmez, Karadon, Amasra ve Armutçuk müessese müdürlüklerinde çalışan yaklaşık 2 bin işçi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen torba yasa tasarısının, kurumun özelleştirilmesinin önünü açan 58'inci maddesine tepki için maden ocağından çıkmama eylemi yaptı. Madenciler, söz konusu maddenin değiştirileceği açıklaması yapılmasının ardından 21 saat süren eylemi sonlandırdı.

EYLEME KATILANLARA PARA CEZASI

TTK Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı’nca gönderilen ve eylem gerçekleştirilen Kozlu, Üzülmez, Karadon, Armutçuk, Amasra müesseselerinde panoya asılan bildiride, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanunu’nun, ‘Kanun dışı grev ve lokavt konusu’ ile ilgili 70’inci maddesinde yer alan hükümlere göre eyleme katılan işçilere 944'er TL idari para cezası uygulanacağı ifade edildi.

KANUNSUZ GREV

Eylemle ilgili kurum tarafından hazırlanıp panoya asılan tutanakta, kurum işyerlerinde 6 Kasım günü 24.00-08.00 vardiyasındaki çalışanların kanunsuz grev yaparak yeraltından çıkmadıklarının tespit edildiği belirtildi.

MADENCİLERE CEZA ÜSTÜNE CEZA

Tutanakta, yasa dışı grev ve eyleme katılan işçilerin, çalışmadıkları süreler için ücret ve hafta tatil ücretlerinin ödenmeyeceğine, kanun dışı grev ve eylem nedeniyle işverenin uğrayacağı zararların işçi kuruluşunca veya greve katılan işçiler tarafından karşılanmasının istenileceği belirtildi.

Tutanakta ayrıca yasa dışı grev ve eyleme katılanlar, devamına zorlayanlar, teşvik edenlerin, fiilleri daha ağır cezayı gerektirmediği takdirde ağır para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği belirtildi.

SENDİKA: KARAR UYGULANMAYACAK

GMİS'ten yapılan yazılı açıklamada ise idari para cezası duyurusu ile ilgili kurum yöneticileriyle görüşüldüğü ve maden işçilerine para cezası uygulanmasının söz konusu olmadığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Her eylemde olduğu gibi, bu eylemde de resmi prosedür vardır. Genel Müdürlüğümüz resmi prosedür gereği müesseselerin tamamına bu yazıyı gönderdi. Bu daha önceki eylemlerimizde de olmuş olan bir şeydir. Ceza kesilmesi için yer altındaki ve yer üstündeki eyleme katılan bütün madenci kardeşlerimizin ifadesinin alınması gerekiyor. Öyle bir durum olmayacak. Yapılan resmi bir prosedürdür. Genel Müdürlüğümüz, sadece eylemlerin yasal prosedürünü hatırlatmıştır ve bu bağlamda da gerçekleşen eylem sonrası tutanak tutmuştur. Gerekli görüşmeler yapıldı, bir ceza uygulanmadı. Eğer işçimize ceza uygulanırsa sendika olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız. Bundan işçimizin endişesi olmasın."