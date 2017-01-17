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Eylemciye müdahale eden polise CHP'li Tanal'dan tepki

CHP'li Mahmut Tanal, oturma eylemi yapan gruba müdahale eden polise karşı çıktı.

17.01.2017 - 11:04
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OHAL sonrası yayımlanan KHK'lar ile görevlerinden ihraç edilen ve Ankara Yüksel Caddesi'nde bulunan İnsan Hakları Anıtı önünde oturma eylemi yapan akademisyen Nuriye Gülmen, öğretmen Semih Özakça, Aile Bakanlığı personeli Veli Saçılık ve Acun Karadağ'ı CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ziyaret etti.

EYLEMCİYE MÜDAHALE EDEN POLİSE CHP'Lİ TANAL'DAN TEPKİ

Ziyaret sonrası CHP'nin Türkiye genelinde başkanlık sistemine karşı başlattığı ayağa kalkıyoruz eylemi için yapılan etkinliklere katılmak üzere olan Tanal, polisin müdahalesini fark edince geri dönerek Semih Özakça'yı gözaltına almak isteyen polislere müdahale etti.Eylemciye müdahale eden polise CHP'li Tanal'dan tepki


Eylemciye müdahale eden polise CHP'li Tanal'dan tepki

Eylemciye müdahale eden polise CHP'li Tanal'dan tepki

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