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Eylemde yaralanan CHP'li vekil Mimarlar Odası'na sığındı

Ankara'da DHKP-C bağlantılı isimler için düzenlenen eylemde CHP'li vekile gaz fişeği isabet etti.

08.06.2017 - 09:17
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Eylemde yaralanan CHP'li vekil Mimarlar Odası'na sığındı

CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, Ankara'da Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için düzenlenen eylemde polisle karşı karşıya geldi.

GAZ FİŞEĞİ SIRTINA GELDİ

Çıkan arbedede; CHP'li vekilin sırtına gaz fişeği isabet etti. Hafif şekilde yaralanan Özdiş, soluğu Mimarlar Odası'nda aldı.

Eylemde yaralanan CHP'li vekil Mimarlar Odası'na sığındı VİDEO

MİMARLAR ODASI KUCAK AÇTI

Eyleme de katılan Mimarlar Odası üyeleri, CHP'li İbrahim Özdiş'e ilk müdahaleyi yaptı. Ciddi bir durumu olmayan CHP'li vekil, eylemlere devam edeceklerini işaret etti.

Eylemde yaralanan CHP'li vekil Mimarlar Odası'na sığındı

TERÖR ÖRGÜTÜ BAĞLANTISI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı olduğunu açıklamıştı.

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